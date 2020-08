Francis Lee réunit pour son second long métrage Kate Winslet et Saoirse Ronan au cœur d’une histoire d’amour passionnelle et controversée.

Après Seule la terre, une romance entre un jeune fermier et un ouvrier agricole roumain, le réalisateur britannique repasse derrière la caméra pour dépeindre une nouvelle histoire d’amour.

Ammonite, cette fois inspiré de faits réels, s’ancre en 1840 et met en scène Mary Anning, une paléontologue renommée, incarnée par Kate Winslet (Wonder Wheel, Les noces rebelles) et Charlotte Murchison, épouse mélancolique à la santé fragile d’un riche londonien, jouée par Saoirse Ronan (Lady Bird, Les Filles du Docteur March et que l’on retrouvera dans le très attendu The French Dispatch de Wes Anderson).

À la demande du mari de cette dernière, Mary va emmener et prendre sous son aile Charlotte lors de ses recherches de fossiles destinés à être vendus à de riches touristes. Ce sera alors le début d’une exaltante et bouleversante histoire d’amour entre les deux femmes.

Outre cet attrayant duo d’actrices, Ammonite s’annonce prometteur dans cette bande-annonce révélée plus tôt cette semaine. La mise en scène intimiste et poétique de Francis Lee vient sublimer ces deux figures féminines, qui devront affronter les interdits et la morale de l’époque pour faire exister leur histoire d’amour.

Kate Winslet a évoqué plus avant dans une interview l’importance du film à ses yeux et sur le tournage de quelques scènes, notamment la scène d’amour entre son personnage et celui de Charlotte, comme le relate The Playlist : « Saoirse et moi avons pu chorégraphier la scène nous-mêmes. (…) Francis était naturellement très nerveux. Et je lui ai juste dit : « Écoutez, laissez-nous régler le problème ». Et nous l’avons fait. (…) Nous l’avons rythmé pour qu’elle s’ancre dans quelque chose qui soutient uniquement le récit. Je ne me suis jamais sentie aussi fière de jouer une scène d’amour ».

Si Ammonite s’est vu décerner en juin dernier le label Cannes 2020 par Thierry Frémaux et tourne dans de grands festivals tels que Toronto ou Londres, il faudra attendre le 31 mars 2021 pour découvrir le film au cinéma.

Olivia Daëron-Precy