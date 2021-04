La plateforme de streaming vient d’investir 450 millions de dollars dans les droits pour deux suites de la comédie policière À couteaux tirés. Le réalisateur Rian Johnson et la star Daniel Craig sont de nouveau réunis.

C’est donc une nouvelle franchise cinématographique pour Daniel Craig, qui vient de terminer son cinquième film dans la peau du personnage de James Bond avec Mourir peut attendre (No Time to Die), prévu en salles cet automne, si tout se passe bien.

Cette fois, la star endossera de nouveau le rôle de Benoît Blanc, le brillant détective à la personnalité atypique qui parodiait le célèbre Hercule Poirot des romans d’Agatha Christie. Le tournage devrait commencer dès la fin du mois de juin en Grèce.

Succès inédit de l’année 2019, la comédie policière signée Rian Johnson (Star Wars : Les Derniers Jedi, Looper), nommée aux Oscars pour le meilleur scénario original racontait de manière jubilatoire l’enquête menée par le détective Benoît Blanc pour résoudre la mort mystérieuse d’Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un célèbre auteur de polar.

Cette variation moderne et sophistiquée des intrigues à la Agatha Christie rassemblait un casting de première classe : Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer, Chris Evans, Ana de Armas, Toni Collette, Michael Shannon ou encore Frank Oz.

Produit par Media Rights Capital et distribué par Lionsgate, À couteaux tirés (Knives Out) avait rapporté 311,4 millions de dollars pour un budget initial de 40 millions.

On ne sait encore rien de plus sur le prochain casting mais au vu de l’investissement de Netflix, nul doute qu’il rassemblera des super stars. Avec un montant de 450 millions de dollars, c’est en effet l’une des plus grosses transactions jamais conclues pour les droits d’une série de films.

Selon Variety, un cadre travaillant chez un concurrent de la plateforme de streaming, et bien familiarisé avec le domaine de la franchise, aurait déclaré que le prix époustouflant de l’accord pourrait impliquer des millions d’engagements marketing afin de réaliser le film dans le monde entier.

Alors que Netflix doit faire face à une concurrence accrue dans le domaine du streaming, en particulier sur le front international avec les challengers comme HBO Max, Disney Plus et Apple TV Plus, cette nouvelle production vient enrichir de manière éclatante son catalogue.

Mais il faudra encore patienter ! La sortie sur Netflix est prévue pour 2022.

Odile Lefranc