Après son dernier film Twixt en 2011, le réalisateur du Parrain et d’Apocalypse Now s’est consacré à des ressorties de ses plus grandes œuvres et à la production de son vin. Mais le plus grand projet de sa vie pourrait bien être de nouveau sur la table.

On avait déjà eu droit au final cut d’Apocalypse Now, ainsi qu’à une ressortie remontée du Parrain : Partie III l’année dernière. Il semble que Francis Ford Coppola veuille vraiment solder tous ses projets encore non réalisés, puisqu’il vient de ressortir de ses tiroirs le projet Megalopolis.

Cela fait maintenant une quarantaine d’années que Coppola se traîne ce projet. Initialement prévu pour être un film de science-fiction mettant en scène un architecte rebelle capable d’arrêter le temps, Megalopolis a évolué vers un projet plus choral, orienté vers la métropole new-yorkaise actuelle et traitant de la manière dont le présent construit l’avenir. Le projet avait failli se concrétiser en 2001, jusqu’aux attentats du World Trade Center.

Dans les colonnes de Deadline, le réalisateur explique ambitionner de réaliser une fresque dans le style du Hollywood de Ben-Hur : « Cette histoire se déroule dans une nouvelle Rome, une fresque romaine dans les temps modernes. Ca ne se passe pas dans une année spécifique dans le New York moderne, c’est une imitation du New York moderne, que j’appelle New Rome. »

Coppola est déterminé, avec pour objectif l’automne 2022. Preuve de sa détermination : il a revendu une large partie de ses domaines vignobles en Californie. « Je veux toujours faire mon film rêvé, même si je dois y mettre de ma poche, et je suis en mesure d’y mettre jusqu’à 100 millions de dollars s’il le faut », ajoute-t-il. Parmi les potentiels membres du casting, on annonce déjà des discussions engagées avec Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, ou encore Michelle Pfeiffer.

