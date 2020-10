L’acteur américain prêtera ses traits au célèbre réalisateur dans ce film sur les coulisses du cultissime Le Parrain, aux côtés de Jake Gyllenhaal.

Réalisé par Barry Levinson, Francis and The Godfather évoquera le combat houleux mené par Francis Ford Coppola face au PDG de Paramount, Robert Evans, pour mettre en image le roman de Mario Puzo.

À l’époque âgé de trente-et-un ans, Coppola avait entamé de longues et audacieuses négociations pour porter à l’écran Le Parrain. Ce dernier avait également dû convaincre le tout-puissant patron de Paramount de donner le rôle-titre à Marlon Brando, de situer l’intrigue à New York et non pas au Kansas comme dans l’œuvre originale de Puzo et de faire jouer le personnage de Michael par le tout jeune Al Pacino.

Comme le déclare Levinson, c’est ainsi que « hors de la folie de la production et contre toute attente, un film classique est arrivé ».

C’est donc Oscar Isaac, que l’on retrouvera en décembre dans le très attendu Dune, qui a été choisi pour endosser le rôle de Coppola. L’acteur entamera très bientôt le tournage de la minisérie HBO Scenes From a Marriage aux côtés de Michelle Williams.

Jake Gyllenhaal campera quant à lui le patron des studios, Robert Evans. L’acteur, qui été à l’affiche de Spider-Man : Far From Home, a dernièrement participé à la production du très sombre The Devil All the Time sur Netflix.

Écrit par Andrew Farotte, le scénario est tiré de la célèbre Black List et a été quelque peu revu par Levinson. Mike Marcus, Doug Mankoff et Andrew Splaunding assureront la production au nom de Echo Lake Entertainment et aux côtés de Kevin Turen, Jon Levin et Jason Sosnoff de Baltimore Pictures.

De son côté, Francis Ford Coppola semble, selon The Hollywood Reporter, se réjouir de ce projet : « Tout film que Barry Levinson fait sur n’importe quoi sera intéressant et valable » déclare t-il. Pour l’heure, on ignore encore les dates de tournage et de sortie pour ce projet très intéressant.

Olivia Daëron-Precy