Avec Colin Firth et Emily Blunt, le réalisateur s’offre deux acteurs comme têtes d’affiche pour son prochain film prévu pour l’été 2026.

Au mois de juin dernier, Steven Spielberg a choisi Emily Blunt pour interpréter l’un des personnages principaux de son prochain projet.

Décrit comme un “two-hander”, le film devait donc encore nous dévoiler celui qui accompagnerait l’actrice, nommée aux Oscars pour son rôle dans Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan.

Il semble que ce soit chose faite avec Colin Firth. Selon Deadline, l’acteur oscarisé en 2011 pour Le Discours d’un roi est en pourparlers pour rejoindre le casting. Il s’agit de la première collaboration entre les deux acteurs britanniques et le réalisateur emblématique.

Pour ce projet tenu encore secret, on sait seulement que l’histoire a été développée par Spielberg et l’un de ses collaborateurs de longue date, David Koepp, en charge de l’écriture du scénario. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Jurassic Park, sa suite Le Monde perdu et la quatrième aventure d’Indiana Jones et le Crâne de Cristal.

Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg, produira le long-métrage aux côtés de Universal. Les détails du scénario restent encore confidentiel. Serait-ce le film sur les ovnis annoncé plus tôt cette année ? Pour l’heure, ni Universal ni Amblin n’ont fait de commentaire.

Dans ses projets, Colin Firth a terminé le tournage de la série HBO, The Staircase, pour laquelle il a été nommé aux Emmy Awards, et celui de la série Lockerbie dédié à la plateforme Peacock. Il sera par ailleurs à l’affiche de la série de Guy Ritchie, Young Sherlock, diffusée prochainement sur Prime Video.

Quant à Emily Blunt, la comédienne est actuellement en tournage pour The Smashing Machine du studio A24, avec Dwayne Johnson.

Le film de Steven Spielberg encore sans titre a une date de sortie prévue le 15 mai 2026.

Florian Rouaud