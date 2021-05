L’affaire The Staircase n’en finit pas de passionner. HBO Max prévoit sa propre version avec Colin Firth et l’arrivée de Toni Collette.

The Staircase est sans doute l’une des affaires criminelles les plus fascinantes adaptée en série. Réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, déjà oscarisé pour le documentaire Un coupable idéal, ce récit judiciaire intitulé Soupçons, développé et diffusé sur Canal+, est devenu une série documentaire phénomène après le rachat par Netflix qui a proposé trois nouveaux épisodes.

Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène avec une minisérie prochainement visible sur la plateforme HBO Max.

Ce show, qui prévoit huit épisodes, est basé sur l’affaire du romancier Michael Peterson (Firth), accusé du meurtre de son épouse, Kathleen (Collette), en 2001. Il a affirmé qu’elle était morte après être tombée accidentellement dans les escaliers de leur maison. Mais rapidement, la police soupçonne que l’homme a peut-être matraqué à mort sa femme et a maquillé la scène de crime pour qu’elle ressemble à un accident.

Selon ScreenRant, Toni Collette, lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe, rejoint le casting de ce nouveau projet aux côtés de Colin Firth. Elle est l’une des actrices les plus demandées du moment grâce à ses nombreuses performances acclamées par la critique tant au cinéma qu’à la télévision. On a pu la voir notamment dans la série Unbelievable sur Netflix et elle reviendra prochainement sur la plateforme pour Pieces of Her. Quant au cinéma, elle a enchaîné les succès publics et critiques, avec entre autres À Couteaux Tirés, Little Miss Sunshine et le drame horrifique Hérédité d’Ari Aster.

The Staircase sera écrit par Antonio Campos et Maggie Cohn, crédités en tant que producteurs exécutifs. Campos a déjà fait ses armes dans le genre en signant le thriller psychologique Le Diable, tout le temps. De son côté, Maggie Cohn a écrit pour la série d’anthologie American Crime Story.

Selon certaines rumeurs, Harrison Ford serait producteur exécutif sur la série, bien que cela n’ait pas été confirmé. Aucune date de diffusion sur la plateforme n’a pour le moment été dévoilée.

