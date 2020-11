L’acteur britannique Colin Firth a signé pour une adaptation du webcomic Zombie Brother, une comédie d’action horrifique sous le titre officieux New York will eat you Alive.

Zombie Brother (Shi Xiong) est une bande dessinée, créée par Jia Haibo et diffusée sur la plateforme de lecture en ligne, Tencent, le géant de l’internet chinois. Racontant l’histoire d’une invasion de zombies en constante mutation, il s’agit du titre le plus populaire du site avec 28 milliards de vues.

Son adaptation en série animée s’enorgueillit de 3,7 milliards de vues pour ses deux premières saisons. La franchise a également été adaptée en pièce de théâtre. Tencent poursuit donc sur sa lancée en produisant une version hollywoodienne. La société a déjà financé des blockbusters américains, tels que Kong : Skull Island ou Wonder Woman, mais c’est la première fois qu’elle fournit le matériau d’origine.

Le projet est connu pour l’instant sous le titre de travail New York will eat you Alive (littéralement, New York vous dévorera vivant). Et selon Deadline, Colin Firth (1917, Kingsman : Services Secrets, Kingsman : Le Cercle d’or) sera la star du casting.

La nouvelle a été annoncée par Edward Cheng, PDG de China Literature et de Tencent, et Adam Fogelson, président du conseil d’administration de STXfilms Motion Picture Group. « Nous avons voulu un casting qui donne vie à l’oeuvre originale tout en élevant l’action, et il n’existe pas de meilleur moyen pour accomplir cet objectif que d’engager Colin Firth. Du Discours d’un Roi à Kingsman, Colin donne toujours une performance digne des Oscars. Nous sommes ravis d’être réunis avec lui sur New York will eat you Alive dans un rôle qui lui permettra de s’amuser tout en valorisant son humour pince-sans-rire et son timing comique. ».

Todd Strauss-Schulson, réalisateur de comédies telles que Isn’t it romantic ou The Final Girls, est pressenti pour diriger le film. Le scénario écrit par Alex Rubens est actuellement révisé par Dan Gregor et Doug Mand.

Récemment, Colin Firth est apparu dans un autre projet de STXfilms, une adaptation du roman britannique Le jardin secret. Il est également attendu dans le drame Supernova de Harry Macqueen, aux côtés de Stanley Tucci, dans le film de guerre Opération Mincemeat de John Madden, et enfin dans l’adaptation du roman de Graham Swift, Mothering Sunday, réalisée par la Française Eva Husson, avec Olivia Colman et Odessa Young.

Raphaël Mussard