La star d’Unbelievable s’apprête à tenir le premier rôle d’une série Netflix, un thriller inspiré du roman éponyme de Karin Slaughter.

L’actrice de 47 ans cumule les performances remarquées. De l’épouvante avec Hérédité, au polar dramatique avec la minisérie Unbelievable, puis récemment la comédie avec À couteaux tirés, la brillante Toni Collette est de tous les castings. D’ailleurs, elle tourne en ce moment Nightmare Alley pour Guillermo Del Toro, aux côtés de Cate Blanchett, Bradley Cooper et Rooney Mara.

Et pour ceux qui se languiraient donc de la revoir sur le petit écran, Deadline révèle une très bonne nouvelle ; l’interprète sera prochainement à l’affiche d’une fiction Netflix.

Il s’agirait de Pieces of her, un thriller dramatique adapté du bestseller de Karin Slaughter, dont huit épisodes ont été commandés par la plateforme en février 2019. L’histoire, tragique, reviendra sur les secrets enfouis de Laura, une mère de famille décédée en tentant d’empêcher une tuerie dans une petite ville de Géorgie. La mort de cette dernière mènera sa fille, Andy, sur les traces d’un passé familial dont elle ignorait l’existence.

Toni Collette complète donc sa carrière avec un énième rôle de mère – on se souvient du plus connu, celui de Lynn Sera dans Sixième sens, mais aussi de l’attachante Tata Gregson, atteinte d’un trouble dissociatif de l’identité qui lui confère de multiples facettes, dans la trop brève série United States of Tara.

La scénariste Charlotte Stoudt (Homeland, House of Cards, Fosse/Verdon) prendra les commandes de cette nouvelle série en tant que showrunner. Elle sera épaulée par la réalisatrice Minkie Spiro, qui a signé les épisodes de The Plot Against America, la nouvelle série dystopique d’HBO diffusée en mai prochain sur OCS. Le site américain précise également que l’équipe de production est entièrement féminine, puisque Charlotte Stoudt, coproductrice, collabore avec Lesli Linka Glatter (The Leftovers), et Bruna Papandrea (Big Little Lies), sur ce même programme.

Outre le film horrifique de Del Toro, Toni Collette sera prochainement à l’affiche du thriller SF Stowaway de Joe Penna, et du drame Dream Horse d’Euros Lyn, présenté au Festival de Sundance en janvier dernier. Le long-métrage sortira en avril 2020.