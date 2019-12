Le nouveau teaser de la série consacrée au roi des vampires annonce une adaptation mature, à même de satisfaire les puristes du genre.

Âmes sensibles s’abstenir. On ne compte plus les adaptations du roman de Bram Stoker. De Tod Browning à Francis Ford Coppola, en passant par Terence Fisher et John Badham, l’histoire du cinéma est jalonnée de versions du plus célèbre des vampires, le comte Dracula.

Délaissé ces dernières années au profit de héros plus jeunes et romantiques, comme Lestat (Tom Cruise) et Louis (Brad Pitt) d’Entretien avec un vampire, ou encore ceux de la saga Twilight et de la série Vampire Diaries, le personnage n’a pourtant rien perdu de son mordant. Pour preuve, celui-ci va à nouveau avoir droit à sa propre fiction, une série composée par les créateurs de Sherlock.

Après avoir proposé leur lecture vivifiée des aventures du célèbre détective de Sir Arthur Conan Doyle, Steven Moffat et Mark Gatiss récidivent avec le roman épistolaire paru en 1897. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau teaser relayé par The Playlist a de quoi séduire les nostalgiques des films de vampire – vraiment – horrifiques.

Hémoglobine à souhait, ongle en putréfaction arraché, moucheron sillonnant un globe oculaire, veines frémissantes et plans sur des Carpates fantomatiques, les images dévoilées ce 13 décembre après un premier teaser, laissent présager un retour aux racines gothiques et aux ingrédients essentiels de l’œuvre de Stoker, imprégné de références aux différentes versions filmiques de Dracula. Le tout semble emmené par l’énergie des deux auteurs, connus pour leur écriture audacieuse, presque hyperactive, qui faisait le sel de leur Sherlock.

Dans le rôle-titre, on découvre l’acteur danois Claes Bang (The Square) dents aiguisées, le cheveu court, coiffé à l’ancienne, plus proche d’un Bela Lugosi que de Gary Oldman. Le comédien fera ses preuves dans la peau du comte ténébreux, qui devrait affronter les descendants de Van Helsing, au côté de John Heffernan (Jonathan Harker), Dolly Wells, Joanna Scanlan, Morfydd Clark (Mina Harker), Jonathan Aris, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett, Catherine Schell, Youssef Kerkour, Clive Russell et Lujza Richter.

Selon les deux réalisateurs, leur vision de l’intrigue devrait quelque peu différer des précédentes, puisque Dracula ne sera pas le traditionnel antagoniste s’opposant aux gentils héros, mais bien la figure centrale du récit. Développée depuis juin 2017, la coproduction Netflix et BBC sera diffusée à partir du 1er janvier 2020 sur BBC One et disponible sur la plateforme dès le 4 janvier, sous un format long de trois épisodes, semblable à celui de Sherlock.

Joanna Wadel

Nouveau teaser

Premier teaser