L’arrivée du nazisme aux États-Unis. Le scénario catastrophe a traversé plus d’un esprit outre-Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. David Simon, le créateur de The Wire, s’empare de ce thème, tiré du roman de Philip Roth, dans une minisérie dystopique portée par Winona Ryder et John Turturro.

Nouvelle minisérie HBO, The Plot Against America revisite un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale, abordant la possible montée du nazisme aux États-Unis en 1940, alors que Charles Lindbergh, aviateur sympathisant du National-Socialisme, se présente à la présidentielle face à Franklin D. Roosevelt.

L’homme s’était laissé berner par la propagande nazie lors de son exil en Europe dans les années 1930, jusqu’à être décoré de l’Ordre de l’Aigle allemand par Hermann Göring, avant de rentrer en Amérique du Nord et de vendre les mérites du régime meurtrier.

Et si ce dernier l’avait emporté ? C’est sur cette spéculation que s’appuie l’adaptation du roman dystopique de Philip Roth, paru en 2006 sous le titre français Le Complot contre l’Amérique. Une hypothèse effrayante, qui aurait pu devenir réalité. D’ailleurs, l’intrigue concorde avec les plans de Lindbergh, qui consistaient une fois élu à s’abstenir d’entrer en guerre, et à reconnaître le IIIe Reich.

La fiction de six épisodes, coproduite par Roth lui-même, est développée par David Simon, journaliste, écrivain, et créateur des séries HBO The Deuce, et The Wire (Sur Écoute), inspirée de son propre livre Baltimore, publié en 1991. Le programme suivra le destin d’une famille juive du New-Jersey, assistant à la montée du totalitarisme et de l’antisémitisme sur le sol américain, tandis que le conflit entre Hitler et l’Europe fait rage.

Et comme le prouve le trailer relayé ce 31 janvier par HBO, le programme semble avoir l’envergure d’un long-métrage historique de bonne facture, avec de beaux costumes, et une élégante photographie, le tout mené par un casting de qualité. John Turturro, – qui peaufine son spin-off de The Big Lebowski – incarnera le rabbin Bengelsdorf, chargé d’endoctriner ses fidèles pour qu’ils votent Lindbergh et Winona Ryder (Stranger Things) – que l’on retrouve avec plaisir dans un premier rôle dramatique -, jouera son épouse, fanatique à la botte du candidat à la Maison Blanche. À leurs côtés, Zoe Kazan, aperçue récemment dans La Ballade de Buster Scruggs sur Netflix, Morgan Spector (Homeland), et Anthony Boyle (Tolkien), camperont les membres de la famille Levin.

La série sera disponible en France dès le 17 mars sur OCS.