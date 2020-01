Le film consacré à Jesus, l’as du bowling, et dérivé de The Big Lebowski se précise avec un premier teaser de John Turturro boule en main, et un générique à dominante violette.

La comédie humaine des frères Coen recèle d’idiots flamboyants, de décérébrés et d’opportunistes aux looks improbables, pris dans le cours d’imbroglios dont ils ne ressortent généralement pas indemnes, ou finissent par y rester. Dans le lot, on retient évidemment Jeff, le « Big » Lebowski, alias The Dude (Jeff Bridges), gourou de la glande fan de cocktails White Russian.

Sorti en 1998 et adapté du roman Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, l’opus désormais incontournable est devenu l’un des films les plus populaires des cinéastes natifs du Minnesota. Si bien qu’un spin-off consacré à l’un des protagonistes du long-métrage, s’apprête à débouler sur grand écran plus de vingt ans plus tard.

Pour les adeptes de The Big Lebowski, comme pour ceux qui en auraient un vague souvenir, impossible d’oublier Jesus Quintana, roi latino-américain du bowling en survêt violet, qui entretient un rapport assez troublant avec le jeu et sa boule fétiche. John Turturro, qui campait ce redoutable adversaire du Dude, avait façonné le personnage auquel il avait donné un background – exhibitionniste pervers et pédophile -, bien que ce dernier n’ait été que très peu présent à l’écran.

L’acteur, réalisateur et scénariste révélé notamment grâce à O’Brother des frères Coen, avait alors décidé de mettre à l’honneur cette figure absurde dans un spin-off qui lui serait consacré. Production qui serait également conçue comme un remake des Valseuses de Bertrand Blier. Curieux et attrayant mélange.

Quatre ans après l’avoir intitulé 100 Minutes with Jesus, puis renommé Going Places, Turturro qui promettait en 2016 « un film assez osé » qui « montre à quel point les hommes sont stupides et à quel point les femmes sont fortes », dévoile enfin le premier teaser du long-métrage distribué par Screen Media Films et finalement nommé The Jesus Rolls.

On y aperçoit Jesus coiffé de son habituel bandana-filet, léchant sa boule violette qu’il lance en direction des quilles. Le générique qui s’en suit n’est pas moins lunaire, et nous présente la distribution en lettres fluo sur un fond spatial. Un style qui correspond à celui de l’affiche révélée récemment.

Le casting est des plus intrigants, et confirme la présence de personnages féminins marquants, puisqu’on y retrouve notamment Audrey Tautou et Susan Sarandon. À leurs côtés, le charismatique Bobby Cannavale (Vinyl), Jon Hamm, star de la série Mad Men, et Christopher Walken, déjà dirigé par John Turturro dans Romance and Cigarettes.

Le film, retardé par des soucis de montage, devrait reprendre le triangle amoureux composé par Gérard Depardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere dans le classique français de 1974. Deux hommes en concurrence pour donner son premier orgasme à une jeune femme.

John Turturro, qui assure avoir bénéficié de l’appui et de la confiance de Joel et Ethan Coen pour développer son histoire, semble assez fier du résultat : « C’est un bon moment pour sortir un film transgressif sur la stupidité des hommes qui essaient et échouent et re-essaient de mieux comprendre et pénétrer le mystère des femmes. J’ai hâte de travailler avec Screen Media et de faire connaître notre travail et le personnage de Jésus au public. », avait-il confié en amont de la production.

Mais il faudra patienter pour retrouver le joueur de bowling et ses rituels à l’écran, puisque si The Jesus Rolls est pour l’instant attendu en mars 2020 aux États-Unis, il ne dispose pas encore de date de sortie française. D’ici là, on retrouvera John Turturro dans la série dystopique The Plot Against America pour HBO, diffusée sur OCS dès le 17 mars.