Apple TV+ a mis en ligne un premier teaser de la série écrite et réalisée par Alfonso Cuarón, avec Cate Blanchett dans le rôle de la journaliste Catherine Ravenscroft.

Ce nouveau thriller est une adaptation du roman Révélée (Disclaimer, en anglais) de l’auteure américaine Renée Knight, publié en 2015 aux États-Unis. La série narre l’histoire de la célèbre journaliste Catherine Ravenscroft, qui reçoit un jour un roman d’une source inconnue. Cet ouvrage s’avère particulièrement proche de sa propre vie et menace d’en dévoiler les secrets les plus profonds.

Le teaser nous dévoile très peu sur intrigue, mais on sent déjà la patte artistique d’Alfonso Cuarón. Il laisse défiler le titre de sa série ; les lettres servant de transition pour les images en arrière-plan. Le tout superposé d’une musique qui monte crescendo et d’un discours du personnage sur l’importance des mots et de celui qui les écrit : ils peuvent en effet être gage de vérité et d’objectivité ou bien servir d’arme de manipulation.

Pour interpréter cette journaliste portant un lourd secret, nous retrouvons Cate Blanchett, reconnue pour des rôles qui lui ont valu d’être de nombreuses fois récompensées. On pense notamment à l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Blue Jasmine (2014) de Woody Allen, ou encore Tár de Todd Field, qui lui vaut un Golden Globes en 2023.

Alfonso Cuarón se charge d’écrire et de réaliser la série. Après Les Fils de l’homme (2006) et Gravity (2013), il obtient la consécration avec Roma, qui lui vaut le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2018 et trois Oscars l’année suivante, dont ceux des meilleur réalisateur et film en langue étrangère.

Au casting de cette minisérie, figurent également Sacha Baron-Cohen, Kevin Kline ou encore Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Les deux premiers épisodes seront lancés sur la plateforme le 11 octobre prochain et les autres seront diffusés tous les vendredi jusqu’au 15 novembre 2024.

Florian Rouaud