Seize ans après Little Children, le réalisateur Todd Field fait son retour au cinéma avec Cate Blanchett dans le rôle de la première femme à la tête d’un orchestre allemand.

Présenté comme un drame psychologique, le nouveau film énigmatique de Todd Field se concentre sur Lydia Tár, une célèbre chef d’orchestre de renommée mondiale. TÁR examinerait alors la nature changeante du pouvoir, son impact et sa durabilité dans notre monde moderne.

Un synopsis concis et succinct, à l’image de la bande-annonce du long-métrage. Focalisées sur le personnage de Cate Blanchett et sa relation avec deux femmes, les premières images de TÁR dévoilent la cinématographie stylisée de Todd Field, plus que l’intrigue de son film. La voix de Cate Blanchett disserte sur l’importance du temps et le contrôle qu’elle exerce sur lui en tant que chef d’orchestre.

« Il s’agit d’une sorte de chute gracieuse, de processus créatif et de pouvoir, c’est vraiment intéressant », a déclaré l’actrice au podcast The Film Comment. TÁR représente un projet personnel pour son réalisateur, musicien de jazz en herbe avant de se tourner vers le cinéma.

D’abord en tant qu’acteur chez Woody Allen dans Radio Days ou dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Todd Field se lance ensuite dans la réalisation. Après quelques courts-métrages, il s’attaque au long avec le remarqué In The Bedroom. Adapté de la nouvelle Killings d’Andre Dubus, le film suit les problèmes de la famille Fowler suite à la liaison du fils Franck avec une femme mariée à un homme violent qui commet l’irréparable. Le long-métrage est nommé en 2001 pour l’Oscar du meilleur film, scénario adapté, acteur pour Tom Wilkinson, actrice pour Sissy Spacek et actrice dans un second rôle pour Marisa Tomei.

Todd Filed revient cinq ans plus tard avec Little Children, porté par Kate Winslet et Patrick Wilson, adapté du roman Les Enfants de chœur de Tom Perrotta, et s’intéresse aux destins croisés de deux couples en perdition.

Disparu du milieu pendant seize ans, Todd Field s’était attaché en 2017 à une série télévisée en développement, Purity, avec Daniel Craig dans le rôle principal. Malheureusement, la décision de l’acteur de rendre son rôle de James Bond dans Mourir peut attendre stoppa le projet.

TÁR sera présenté en avant-première lors de la Mostra de Venise qui débutera fin août, avant sa sortie dans les salles françaises le 23 février 2023.

Emilie Bollache