Vingt ans après sa dernière collaboration avec le réalisateur, l’actrice Cate Blanchett participera à son nouveau projet, Father Mother Sister Brother.

Quatre ans après sa comédie horrifique The Dead Don’t Die, Jim Jarmusch revient sur le devant de la scène avec une nouvelle œuvre cinématographique encore très mystérieuse. Annoncé en avril dernier par le réalisateur lui-même à l’occasion du festival du film Overlook 2023, le film promet une ambiance « drôle et triste » à en croire les propos tenus par son créateur.

Ce projet ne comportera d’ailleurs aucune musique : « C’est un film très subtil. C’est très calme. Et je pense que la musique pourrait trop le déplacer dans un sens – c’est un film drôle et triste, n’est-ce pas ? Il y a en quelque sorte les deux tissés. Je ne sais pas si j’ai envie d’avoir de la musique pour ajouter quelque chose d’autre par-dessus. Il n’en veut pas vraiment jusqu’à présent ».

Ce qui est certain, c’est que le tournage a déjà commencé et il se déroule à West Milford, dans le New Jersey. En effet, des images diffusées par un média local, prouvent que le nouveau long-métrage de Jim Jarmusch est bel et bien en préparation.

De son côté, Cate Blanchett, reste tout aussi vague. Dans une interview accordée au Figaro, l’actrice australienne affirme indirectement sa participation au projet de Jim, dont une partie devrait se poursuivre au printemps 2024 à Paris. Un régisseur a également révélé que le film s’appelle Father Mother Sister Brother. Il sera soutenu par les studios Animal Kingdom et CG Cinema.

La dernière collaboration de Blanchett avec Jarmusch remonte à une décennie, lorsqu’ils ont partagé l’écran dans l’anthologie Coffee & Cigarettes sortie en 2003. Depuis, l’actrice n’a cessé d’enchaîner les tournages dans des rôles de protagoniste, des grands blockbusters, aux drames en passant par les comédies.

Son interprétation d’une épouse d’un riche homme d’affaires newyorkais dans Blue Jasmin de Woody Allen, lui vaut un Oscar de la meilleure actrice en 2014. Elle remporte également un César d’honneur en 2022, pour l’ensemble de sa carrière. Et ce n’est pas tout. Bientôt âgée de 55 ans, Cate est encore loin d’avoir fini avec la comédie. Son année 2023 s’achève avec le tournage de Rumors de Guy Maddin et la série Apple TV Disclaimer d’Alfonso Cuaron prévue pour 2024.

Jim Jarmusch est aussi un grand médaillé du cinéma. Avec un grand prix de Cannes obtenu en 2005 pour Broken Flowers, mais aussi d’autres distinctions européennes, le réalisateur né de l’Ohio se distingue par ses scènes minimalistes, son style éclectique et ses scénarios étranges et décalés. Ses personnages sont très souvent en marge de la société classique ou présentent des personnalités complexes et trempées comme le montre The limit of control, sorti en 2009. Elles reflètent ainsi son image d’artiste bercé par la contre-culture et le pluralisme cinématographique. Autant d’indices qui donnent un premier aperçu de ce que pourrait raconter son nouveau projet tant attendu.

Pierre Corbetta