Apple continue d’attirer de grands noms sur sa plateforme de streaming en offrant une série à Alfonso Cuarón qui dirigera Cate Blanchett et Kevin Kline dans un thriller psychologique.

Adapté du roman du même nom, Disclaimer suit Catherine Ravenscroft, une journaliste d’investigation reconnue et respectée. Sa réputation, basée sur les révélations de transgressions de grandes institutions, menace de voler en éclats lorsqu’elle découvre un mystérieux roman. Au fil des pages, Catherine prend conscience qu’elle est le personnage principal d’une histoire supposément enterrée depuis longtemps. Une histoire qui révèle son plus sombre secret. Un secret connut d’elle seule.

Il s’agit du premier roman de Renee Knight, publié sous le titre Révélée en France. Réalisatrice, productrice et autrice de documentaires pour la BBC notamment, elle livre un thriller salué par la critique et comparé à Gone Girl dont le roman Les Apparences de Gillian Flynn avait été transposé avec succès en 2014 par David Fincher.

Deadline révèle que le personnage de Catherine Ravencroft sera interprété par Cate Blanchett, attendue pour Noël dans le prochain Adam McKay, Don’t Look Up. L’auteur du mystérieux roman dont elle est au centre sera, quant à lui, incarné par Kevin Kline. L’acteur d’Un poisson nommé Wanda s’était fait discret ces dernières années avec une apparition sur grand écran qui remonte à 2017 dans La Belle et la Bête de Bill Condon, puis il y a quelques mois sur Netflix avec Lilly et l’Oiseau de Théodore Melfi.

Alfonso Cuarón écrit, réalise et produit tous les épisodes de cette série dont le nombre est encore inconnu. Il s’agit de son premier travail à la télévision depuis la réalisation d’un épisode de Fallen Angels en 1993. Le cinéaste mexicain possède une filmographie aussi courte que qualitative passant d’Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, souvent considéré comme un des meilleurs volets de la franchise, à Gravity qui lui valut 7 récompenses aux Oscars en 2014 dont celui de meilleur réalisateur.

Après Roma en 2018 pour Netflix, Disclaimer marque la seconde collaboration d’Alfonso Cuarón avec une plateforme de streaming.

Emilie Bollache