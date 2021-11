Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence s’affichent dans la seconde bande-annonce de Don’t Look Up, basé sur de faux faits réels, et disponible sur Netflix le 24 décembre.

Le premier aperçu du neuvième long-métrage d’Adam McKay (Vice, The Big Short), sorti il y a deux mois, nous avait offert un montage dynamique de la fin de monde.

Il était entrecoupé de la crise de panique de Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood) dans des toilettes, tandis que Meryl Streep (Les Filles du Docteur March) et Jonah Hill (War Dogs) faisait part de leur réticence à croire en la théorie d’une comète détruisant la Terre.

Cette nouvelle bande-annonce poursuit l’enchaînement des événements alors que le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) et son étudiante Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) cherchent à avertir la population du danger qui les guette.

Pour cela, ils passent par le plateau d’un talk-show matinal où Cate Blanchett (Ocean’s 8) et Tyler Perry (Vice) s’illustrent en présentateurs télévisés aseptisés et superficiels, cherchant à tout faire, sauf relayer l’information.

Le parti pris qu’empruntera Don’t Look Up devient plus perceptible. Une certaine critique de notre société et de ses priorités se détache à travers les différents personnages que croisent Kate et Randall. Seuls à comprendre la gravité de la situation, autour d’eux, scandales, réseaux sociaux et téléphones détournent l’attention. Après le désintérêt du gouvernement, celui-ci se réveille finalement lorsque la comète représente des millions de dollars de matériaux.

Adam McKay ne diverge pas du reste de sa filmographie en mettant en lumière les travers de notre monde à l’aide d’un rythme effréné ponctué d’humour noir, rendant des situations aussi extrême que potentiellement réaliste.

Comme à son habitude, il signera également le scénario et s’entoure d’un casting cinq étoiles. Aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence (X-Men : Dark Phoenix), Timothée Chalamet (Dune), Ron Perlman (Hellboy), Matthew Perry (Friends), Ariana Grande, Chris Evans (Avengers Endgame), Himesh Patel (Yesterday) ou encore Mark Rylance (Ready Player One) se bousculent.

Rendez-vous le 24 décembre sur Netflix pour admirer le résultat.

Emilie Bollache