En plus du drame Bad Blood, l’actrice oscarisée et Adam Mckay se retrouveront pour Don’t Look Up, une comédie Netflix déjantée sur deux scientifiques en tournée médiatique pour alerter la population d’un danger imminent ; une météorite géante s’apprête à frapper la Terre.

Le nouveau projet du réalisateur oscarisé pour Vice et The Big Short se dote d’une figure de proue prestigieuse. Selon Deadline, l’actrice Jennifer Lawrence (lauréate d’une statuette pour Happiness Therapy) va figurer au casting de la comédie Don’t Look Up, écrite et réalisée par le cinéaste pour Netflix.

L’histoire de deux scientifiques tentant vainement d’alerter la population sur la menace réelle d’une énorme météorite sur le point d’impacter la Terre dans six mois. Un pitch aussi prometteur que loufoque auquel McKay devrait apporter son dynamisme et son grain de folie.

Du côté de la plateforme, on se réjouit d’accueillir une œuvre du célèbre scénariste originaire de Philadelphie : « Adam a toujours eu le bon timing quand il s’agit de créer des films intelligents, pertinents et irrévérencieux qui dépeignent notre culture. Même s’il finit, en quelque sorte, par prédire la mort imminente de notre Terre, nous sommes excités de l’ajouter à notre ardoise avant la fin du monde. », a déclaré à Deadline Scott Stuber, responsable des créations originales Netflix.

Rien d’étonnant par ailleurs à voir collaborer Lawrence – engagée sur Mob Girl, le prochain Paolo Sorrentino – et Adam Mckay, puisque le duo a déjà un autre projet sur le feu. Il s’agit de Bad Blood, un biopic centré sur Elizabeth Holmes, businesswoman milliardaire à la tête de Theranos, entreprise dans le domaine des technologies de la santé, ruinée à la suite d’une affaire judiciaire.

Le tournage de Don’t Look Up devrait débuter en avril prochain, avec, selon certaines sources citées par The Hollywood Reporter, un budget situé autour de 75 millions de dollars. Une rumeur démentie par l’un des affiliés au projet. Le film, produit par le label d’Adam Mckay, Hyperobject, – qui finance également deux séries HBO menées par Mckay, Showtime sur les Lakers, et la minisérie Parasite coécrite par Bong Joon-ho -, devrait rejoindre le catalogue Netflix d’ici décembre 2020 aux États-Unis.