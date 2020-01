Après un duel avec Netflix, c’est finalement la chaîne câblée HBO qui remporte les droits de Parasite, pour faire du succès de Bong Joon-ho une minisérie, menée de concert par le cinéaste et Adam Mckay, showrunner de la série Succession.

La nouvelle annoncée ce 9 janvier devrait à la fois étonnée et ravir de nombreux cinéphiles. Alors que la saison des Awards n’est pas encore terminée, l’un des réalisateurs les plus en vue du moment s’apprête à décliner son film en série. Bong Joon-ho, derrière la Palme d’Or 2019 Parasite, qui vient d’être sacré meilleur film étranger aux Golden Globes 2020, est actuellement en discussions avec la chaîne pour adapter le long-métrage en minisérie.

Le réalisateur coréen s’associe pour ce projet avec Adam Mckay, également primé cette année pour sa série Succession.

Selon The Hollywood Reporter, rien n’est encore acté pour la diffusion et la direction que prendra cette fiction, si ce n’est qu’elle sera adaptée en langue anglaise et, bien entendu, devrait reprendre l’histoire initiale : la lutte des classes contée à travers le conflit féroce qui oppose deux familles. Les Park, riches propriétaires d’un côté, et les Ki-Taek, chômeurs, de l’autre. Un scénario bien ficelé et plus complexe qu’il n’y paraît dont l’écriture a été saluée unanimement par le public et les professionnels.

Le projet en gestation devance ainsi le potentiel remake américain du film, et devrait être coproduit par les deux réalisateurs, et la société coréenne CJ Entertainement. Ce n’est cependant pas la seule adaptation HBO d’une œuvre de Bong Joon-ho en cours, puisqu’une série tirée de son film Snowpiercer sommeille dans les tiroirs de la chaîne depuis déjà quatre ans.

Quant à Adam Mckay, le showrunner de Succession et de ShowTime, futur programme consacré aux Lakers de Los Angeles, s’apprête à travailler sur une nouvelle minisérie consacrée à l’homme d’affaires et pédocriminel américain Jeffrey Epstein, toujours pour HBO.

Parasite, nouvelle pépite du cinéaste après Okja ou encore The Host, poursuit donc son prestigieux parcours, et continue de rafler prix et nominations. Peut-être viser l’Oscar ?