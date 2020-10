La distribution de Don’t look up, la nouvelle production Netflix d’Adam Mckay, se précise avec une pléiade d’acteurs. À l’affiche, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet ou encore Ariana Grande rejoignent ainsi Jennifer Lawrence.

Le réalisateur Adam Mckay, derrière les excellents Vice ou encore La Casse du Siècle (The Big Short), oscarisé pour son scénario en 2016, revient en force et collabore avec Netflix pour une satire SF. Le pitch ? Deux astronautes de bas niveau tentent d’alerter la population sur la menace d’une énorme météorite risquant d’impacter la Terre très prochainement.

À l’affiche, un casting monumental à l’aune de celui d’Ocean’s Eleven ou encore de Pulp Fiction. La présence de Jennifer Lawrence avait déjà été annoncée en février dernier.

Selon Deadline, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Matthew Perry, Tomer Sisley ou encore les stars internationales de la scène musicale, Ariana Grande et Kid Cudi, seront désormais de la partie. Cependant, toujours aucun indice quant au rôle que jouera chacun d’entre eux…

Alors que la majorité du casting était déjà confirmée depuis le printemps, Leonardo DiCaprio a longtemps hésité. Il cherchait à savoir s’il pouvait rejoindre l’équipe de Dont Look Up, tout en assurant le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. C’est chose faite, puisque Netflix a officialisé son arrivée et a pu célébrer cette distribution cinq étoiles.

Qui dit gros casting, dit aussi gros budget. Selon le site The Hollywood Reporter, il avoisinerait les 75 millions de dollars. Le tournage de Don’t Look Up avait été décalé au printemps dernier en raison de la pandémie. Mais pour l’heure, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée. Il faut donc s’armer de patience.

Slovène Vestris