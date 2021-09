Après avoir brillé avec The Big Short et Vice, Adam McKay est de retour. Cette fois destiné à Netflix, son film se dévoile dans un trailer, avec un casting cinq étoiles où figurent entre autres Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet et Ariana Grande.

Dans cette première bande-annonce de Don’t look up dévoilée par Netflix, on découvre Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans les rôles de deux astronomes qui se lancent dans une tournée médiatique pour alerter des dangers d’une météorite s’approchant de la Terre et risquant de la percuter. Face à eux, ils ne trouveront que l’incrédulité de la Maison Blanche et le désintérêt des médias.

L’occasion pour Adam McKay de récidiver dans le genre qui a fait son succès depuis tant d’années : la satire de la société américaine. Après des comédies complètement déjantées comme les deux Anchorman ou encore Frangins Malgré Eux, le réalisateur américain s’était illustré par des films plus réalistes, bien qu’autant satiriques, consacrés à la crise des subprimes de 2008 (The Big Short), et à la politique américaine en Irak menée après le 11 septembre par le vice-président Dick Cheney (Vice).

Le casting du long métrage s’annonce en or massif, puisqu’aux côtés de Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, on retrouvera Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Tyler Perry, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Cate Blanchett, Tomer Sisley, Kid Cudi. Et même Ariana Grande, qui fera là ses débuts devant la caméra en tant que comédienne, après quelques apparitions dans des films d’animation, des documentaires et un caméo dans Zoolander 2.

Don’t Look up est attendu sur Netflix le 24 décembre 2021.

