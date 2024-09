Avec deux beaux prix glanés au Festival de Cannes, Emilia Perez aura sa chance aux prochains Oscars en tant que Meilleur film étranger. Une catégorie qui échappe à la France depuis Indochine de Régis Wargnier il y a près de trente ans.

Le comité des Oscars français, présidé par Charles Tesson, ancien directeur artistique de la Semaine de la critique à Cannes, a sélectionné le drame musical de Jacques Audiard, Emilia Perez, pour représenter la France dans la catégorie du meilleur film étranger.

Le film a su se démarquer face à son principal rival, l’adaptation d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Ce film d’aventure, qui a été présenté en avant-première mondiale hors compétition au dernier festival de Cannes, est un véritable succès critique et public avec ses plus de 8 millions d’entrées en France.

Les deux autres longs métrages présélectionnés étaient All We Imagine as Light de Payal Kapadia, lauréat du Grand prix à Cannes, et Misericordia d’Alain Guiraudie.

Emilia Perez est signé Jacques Audiard, réalisateur et scénariste renommé, lauréat de la Palme d’or en 2015 pour Dheepan, de trois César du meilleur réalisateur pour De battre mon coeur s’est arrêté (2006), Un prophète (2010) et Les Frères Sisters (2019).

Le film, entièrement en langue espagnole met en vedette Karla Sofía Gascón dans le rôle de Manitas del Monte, redoutable cheffe de cartel mexicain qui charge son avocate, Rita Moro Castro, jouée par Zoé Saldana (Avatar, Les Gardiens de la Galaxie) de mettre en scène sa mort et d’organiser sa chirurgie de réattribution sexuelle afin d’être Emilia.

Le film est salué par la critique et remporte le prix du Jury à Cannes ainsi que le prix d’interprétation féminine pour l’ensemble des actrices du casting incluant Karla Sofía Gascón, Zoé Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz.

Le comité des Oscars français est également composé des réalisateurs Florian Zeller (The Father, The Son) et Audrey Diwan, qui va bientôt sortir son prochain long-métrage, Emmanuelle. Mais aussi de Patrick Wachsberger, ancien patron de Lionsgate, de Michèle Halberstad, distributrice française de ARP Sélection, des producteurs Rosalie Varda (Visages Villages), Nadim Cheikhroua et David Thion, de l’actrice Clémence Poésy (Tenet) et enfin de Carole Baraton de Charades et Grégoire Melin de Kinology.

Emilia Perez pourrait également se retrouver nommée dans d’autres catégories lors de cette cérémonie qui se tiendra le 2 mars 2025 à Los Angeles.

Florian Rouaud