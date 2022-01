Le réalisateur français continue d’enchaîner les projets avec l’annonce d’un film dont le tournage au Mexique débutera cet été sous forme de comédie musicale.

C’est grâce à une série d’entretiens donnée à Télérama que les détails du futur long-métrage de Jacques Audiard ont été relevés. De Paris au Mexique, le cinéaste a partagé la construction de son travail dans un genre jusque-là inexploré et inédit : « À chaque fois, c’est pareil, on ne capitalise jamais l’expérience. On s’inquiète et, une fois sur le terrain, on se rend compte qu’on sait quand même un peu le latin. Mais pas cette fois : je n’ai pas de repères pour ce nouveau projet qui me fait très peur. Il n’y a pas grand-chose que je connaisse », a-t-il confié au magazine.

Dans le cadre de cette histoire d’un narcotrafiquant mexicain devenu une femme, Jacques Audiard a retrouvé Thomas Bidegain avec lequel il a notamment écrit Un prophète, De rouille et d’os et Les Frères Sisters. Pour cette nouvelle collaboration, le scénariste a été promu « conseiller musical » par le cinéaste qui le qualifie « d’excellent musicien ». Néanmoins, la composition a été laissée à la chanteuse Camille et son compagnon Clément Ducol, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre. Jacques Audiard a été impressionné par la prestation de cette dernière sur son album Music Hole : « Elle est un peu géniale. Des gens comme ça, on en croise peu lors d’une existence. Sa façon de penser et de vivre est singulière… »

Singulier, peut également définir À la recherche d’Emilia Pérez. Le récit d’une femme transsexuelle à Mexico, où des milliers de femmes meurent chaque année à cause de la violence et des trafics qui gangrènent la ville sous fond de comédie musicale, a de quoi surprendre. Un mélange des genres qui caractérise pourtant la filmographie du réalisateur dont on ne compte plus le nombre de récompenses au fil des ans.

Prochainement, d’autres nouvelles pourraient s’ajouter avec les nominations pour les César 2022 de son dernier film, Les Olympiades, dans les catégories Meilleure photographie, adaptation, musique originale, espoir féminin et masculin.

Emilie Bollache