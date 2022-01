Ce mercredi 26 janvier, Véronique Cayla, Présidente de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, a communiqué les films sélectionnés aux César 2022 avec Illusions Perdues, Annette et Aline dominant la plupart des catégories.

Pour cette 47e édition, la cérémonie aura lieu le vendredi 25 février à L’Olympia avec Antoine de Caunes comme Maître de cérémonie. Celui-ci reprend le rôle qu’il avait cédé en 2014. Danièle Thompson officiera, quant à elle, en tant que Présidente.

Sur la liste des 126 films sélectionnés pour 24 catégories, Illusions Perdues se place en tête avec le nombre impressionnant de 15 nominations. Le drame historique de Xavier Giannoli est une adaptation du roman homonyme d’Honoré de Balzac, paru entre 1837 et 1843, qui retrace le parcours de Lucien, jeune poète débarquant sur Paris dont la naïveté va se confronter au cynisme d’une société où tout se vend.

À la seconde place du nombre de nominations, avec un total de 11, nous retrouvons Annette qui marque le retour de Leos Carax, après Holy Motors en 2012, avec un drame musical porté par Adam Driver, nommé dans la catégorie Meilleur acteur, et Marion Cotillard. Sur une idée originale de Ron et Russell Mael du groupe Sparks, le film a fait l’ouverture du Festival de Cannes.

La comédie librement inspirée de la vie Céline Dion, Aline, récolte 10 nominations dont celles du Meilleur scénario original et de la Meilleure actrice pour sa réalisatrice Valérie Lemercier qui signe là son sixième film.

Parmi les autres films à l’honneur, nombreux ont fait sensation au Festival de Cannes. La Fracture de Catherine Corsini, Queer Palm 2021, se déroule durant une nuit au service des urgences alors qu’une manifestation oppose les forces de l’ordre aux Gilets jaunes. Le drame sociétal est nommé pour le Meilleur film et met à l’honneur ses interprètes avec une présence dans les catégories Meilleure actrice, Meilleur acteur et actrice dans un second rôle.

Les Olympiades de Jacques Audiard, présent dans la sélection de Cannes, est absent des catégories Meilleur film et réalisation, lui qui en a remporté plusieurs au cours de sa carrière. Son dernier long-métrage est cependant en lice pour la Meilleure adaptation et photographie tandis que Makita Samba concourt pour le Meilleur espoir masculin.

De son côté, BAC Nord de Cédric Jimenez fait une jolie percée avec 7 nominations dont Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur pour Gilles Lellouche et Meilleur acteur dans un second rôle pour François Civil et Karim Leklou.

La Palme d’Or de Cannes, Titane de Julia Ducournau, s’en sort avec seulement 4 nominations : Meilleure réalisation, Meilleur espoir féminin pour Agathe Rousselle, Meilleure photographie et Meilleurs effets visuels. Tandis que Paul Verhoeven, qui avait remporté avec Elle en 2016 le prix du Meilleur film et de la Meilleure actrice pour Isabelle Huppert, ne reçoit dans le cas de Benedetta que cette dernière nomination pour Virginie Efira.

Le second tour, visant à élire les vainqueurs, s’ouvrira pour les 4 363 membres de l’Académie du 1er au 25 février, quelques heures avant la cérémonie qui sera diffusée en clair et en direct sur Canal + à 21 heures.

Emilie Bollache

NOMINATIONS CÉSAR 2022