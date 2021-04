Annette, la comédie musicale de Leos Carax, ouvrira le 74e Festival de Cannes le 6 juillet 2021. Une première bande-annonce a été mise en ligne.

Alors que les salles obscures restent fermées et après l’annulation du Festival de Cannes de 2020, de nombreux films attendent de sortir. C’est le cas d’Annette de Leos Carax. Annoncé en 2016 et attendu au programme de l’édition 2020, la comédie musicale aura mis du temps à se dévoiler.

Carax, qui a fait sensation il y a neuf ans avec sa participation en compétition officielle avec Holy Motors, revient sur la Croisette pour l’ouverture du Festival de Cannes. La bande sonore est composée par le groupe rock Sparks que le réalisateur des Amants du Pont Neuf retrouve après leur chanson When You’re a French Director disponible sur l’album Hippopotamus.

Annette suivra un couple de Los Angeles, Adam Driver en comique de stand-up, et Marion Cotillard en cantatrice de renommée internationale. Leur vie est bouleversée par la naissance de leur fille, Annette, décrite comme « une jeune fille mystérieuse au destin exceptionnel ».

Simon Helberg (Big Bang Theory, Florence Foster Jenkins) et la chanteuse belge Angèle, pour ses premiers pas sur grand écran, sont également annoncés au casting.

Le film est produit par Charles Gilliber (Mustang de Deniz Gamze Ergüven) et Paul-Dominique Vacharasinthu (Papicha de Mounia Meddour) en association avec Amazon Studios, Arte et Canal Plus.

« Chaque film de Leos Carax est un événement. Et celui-ci tient toutes ses promesses ! Annette est un cadeau espéré par les amoureux de cinéma, de musique et de culture, de ceux qui nous ont tant manqué depuis un an », souligne Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.

« Nous n’aurions pu rêver de plus belles retrouvailles avec le cinéma et le grand écran, dans ce Palais des festivals où les films viennent affirmer leur splendeur » a ajouté Thierry Frémaux, Délégué général.

Annette, distribué par UGC, est donc attendu en salle le 6 juillet, à la même date, comme le veut la tradition. La sélection officielle cannoise sera quant à elle annoncée le 27 mai prochain.

Maxence-Yahia Lequere