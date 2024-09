Apple TV+ obtient les droits face à Netflix de la nouvelle série tirée du roman de Rufi Thorpe, Margo’s Got Money Troubles. Michelle Pfeiffer s’ajoute au casting et rejoint Elle Fanning et Nicole Kidman .

David E. Kelley, scénariste et producteur américain reconnu pour ses nombreuses séries à succès, comme Big Little Lies, Ally McBeal et Nine Perfect Strangers, se lance dans la production d’une série de huit épisodes, issue du roman Margo’s Got Money Troubles de Rufi Thorpe.

Le pitch conte l’histoire de Margo, une jeune femme de 20 ans qui doit faire face à des difficultés financières. Après avoir eu une liaison avec son professeur d’anglais, elle tombe enceinte et décide de garder cet enfant, ajoutant ainsi un poids supplémentaire sur ses épaules. À la même période, son père, un ex-professionnel de catch, refait surface et lui demande d’emménager avec elle. Margo saisit l’opportunité et en contrepartie, exige une aide pour la garde de l’enfant. En parallèle, la jeune adulte, sans emploi, ouvre un compte OnlyFans et se laisse conseiller par son père afin de créer un personnage percutant sur la plateforme de vente en ligne de photos.

En tête d’affiche, on retrouve Elle Fanning, Nicole Kidman et désormais Michelle Pfeiffer, qui travaillera pour la première fois aux côtés de son mari, Kelley. Le couple, marié depuis plus de trente ans, avait décidé de séparer vie professionnelle et personnelle.

L’actrice s’était confiée au journal The Hollywood Reporter concernant la possibilité de travailler avec son partenaire et avait déclaré : “Je ne veux pas prendre le risque d’endommager notre relation, ce qui me fait un peu peur, mais je pense que c’est un risque à prendre quand on travaille en couple.”

Michelle Pfeiffer a finalement changé d’avis et incarnera ici Shyanne, la mère de Margo (Elle Fanning), une serveuse de Hooters, tandis que Nicole Kidman prêtera ses traits à la médiatrice face à la protagoniste et au professeur d’anglais, futur père de l’enfant.

Pour l’heure, le casting n’a pas encore été totalement dévoilé et la date de sortie reste inconnue.

Léa Lallemand