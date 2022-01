La prochaine série d’Hulu, prévue pour cet été, reviendra sur l’affaire Michelle Carter, accusée d’homicide involontaire dans le suicide de son petit ami, Conrad Roy III.

En 2014, Conrad Roy III, 18 ans, est retrouvé mort, intoxiqué au monoxyde de carbone avec sa voiture. Luttant depuis des années contre la dépression et l’anxiété, l’enquête révèle de nombreux messages de sa petite amie, Michelle Carter, l’encourageant à se suicider. La jeune fille de 17 ans est alors inculpée pour homicide involontaire.

Composée de 8 épisodes, la série d’Hulu, tirée de l’article de Jesse Barron, prendra le point de vue intéressant d’une personne à l’origine de messages haineux à une époque qui tente justement de responsabiliser la population sur Internet. Cette affaire démontre les efforts de la justice afin de rattraper la technologie, notamment les réseaux sociaux et leur impact sur notre santé mentale.

« Nous voulons montrer que gérer sa santé mentale, être déprimé ou avoir des problèmes d’anxiété, ce n’est pas pareil pour tout le monde », a expliqué Liz Hannah (Pentagon Papers), cocréatrice de la série, à Collider. » Avec toutes les éléments de cette affaire, nous avons senti que nous pouvions raconter une histoire plus complète sur la santé mentale dans son ensemble, grâce aux personnages de Michelle et Conrad, mais aussi leurs parents, amis… Plutôt que juste dire que tout le monde à ses propres problèmes ».

Dans le but de se rapprocher du physique de la véritable Michelle Carter, Elle Fanning a opéré quelques changements qui rendent la ressemblance stupéfiante. Les photos dévoilées montrent son personnage plein de remords et poursuivi par les médias dans le cadre de cette affaire hors du commun et de plus en plus actuelle.

L’actrice américaine de 23 ans est à l’affiche d’une autre série Hulu, The Great sur l’impératrice russe Catherine II.

The Girl From Plainville comptera également Michael Mosley (Ozark), Chloé Sevigny (We Are Who We Are), Colton Ryan (Cher Evan Hansen) et Kai Lennox (The Walking Dead: World Beyond) à son casting.

Annoncée pour l’été, la série ne dispose pas encore de date précise.

Emilie Bollache