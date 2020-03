Dans la veine rafraîchissante de l’oscarisé La Favorite, la série Hulu The Great racontera le début du règne de la jeune Catherine II, future impératrice de toutes les Russie.

Le Marie-Antoinette de Sophia Coppola aura ouvert la voie à de nombreux émules. Sorti en 2006, le biopic porté par Kirsten Dunst réveillait le genre historique, dépoussiérant la figure de la souveraine, et permettant à des films comme La Favorite de Yórgos Lánthimos de voir le jour.

L’irrévérencieuse pépite animée par un beau trio d’actrice, Rachel Weisz, Emma Stone et Olivia Colman (The Crown, Fleabag), avait reçu une dizaine de nominations aux Oscars 2019, finalement récompensé de la statuette de la Meilleure actrice pour Colman.

Et si le trailer dévoilé ce 23 mars de la minisérie Hulu The Great (La Grande), avec Elle Fanning en tête d’affiche, fait autant penser à La Favorite, c’est que les deux programmes partagent le même scénariste, Tony Mcnamara. D’ailleurs, ce dernier a confié à Deadline que c’était son travail sur le long-métrage oscarisé qui lui avait permis de rejoindre l’équipe de The Great.

Consacré à l’impératrice russe du XVIIIe siècle Catherine II, surnommée « La Grande Catherine », l’inédit de la plateforme Hulu retracera la jeunesse de l’illustre épouse du Tsar Pierre III – joué par Nicholas Hoult, également au casting de La Favorite.

La fiction reprendra la recette du succès de Lánthimos : « C’était le même langage que celui que nous utilisions dans La Favorite, en ce sens qu’il s’agit d’un mélange de contemporain et d’époque. », a expliqué Mcnamara au sujet du projet. Des propos repris par The Playlist.

Entre débauche de costumes Rococo somptueux, un jeu naturel et une touche d’humour pétillant, The Great s’annonce comme l’une des plus belles propositions du service de vidéo à la demande. La présence d’Elle Fanning au premier plan devrait également peser sur la qualité de la série. Le résultat sera présenté le 15 mai prochain sur Hulu aux États-Unis et proposé en France sur la plateforme StarzPlay, accessible sur abonnement avec un essai gratuit, qui dispose des films et séries la chaîne Starz.