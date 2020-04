La star hollywoodienne va jouer l’une des deux héroïnes du prochain livre de Janelle Brown, Pretty Things, à paraître chez Random House en avril prochain.

Un nouveau projet se profile sur le petit écran pour Nicole Kidman. En plus d’incarner l’une des cinq héroïnes de Big Little Lies, puis de produire et jouer dans la série thriller The Undoing, diffusée à l’automne prochain sur HBO et OCS en France, l’actrice et productrice australo-américaine va camper un premier rôle dans la future adaptation de Pretty Things, roman à paraître de Janelle Brown.

Le projet de réalisation centré sur le thriller de Brown, dont les droits viennent d’être acquis par Amazon, sera financé par le label de production de Kidman, Blossom Films. Deadline souligne par ailleurs qu’il s’agit de la seconde collaboration entre l’actrice oscarisée pour The Hours en 2003, et Amazon Studios, après que la société a obtenu les droits du livre My Lovely Wife de Samantha Downing, en février dernier. Une autre histoire angoissante racontant la dérive d’un couple qui pour pimenter leur relation se lancent dans une série de meurtres.

L’énième série nimbée de mystère et de coups bas reprendra l’histoire de Pretty Things, celle de deux femmes brillantes, – l’une héritière, instagrameuse aux rêves brisés, l’autre douée en escroquerie visant principalement de riches personnalités de la côte Ouest -, marquées par les affres de leurs vies destructrices. Un arnaqueur va les mêler à une intrigue mâtinée de duplicité et de vengeance.

Une trame des plus déroutantes qui promet une adaptation de qualité, portée par le talent de Kidman. Pour prendre de l’avance sur Amazon, les plus curieux pourront découvrir le fin mot de l’histoire dans l’ouvrage, qui paraîtra le 21 avril prochain chez Random House.