Cela faisait onze ans qu’il n’était plus passé derrière la caméra. Frank Darabont, génial metteur en scène des Évadés et de la Ligne Verte, sort de sa retraite pour réaliser deux épisodes de la nouvelle saison de Stranger Things.

Stranger Things est décidément une série à part. L’immense succès de Netflix a permis de remettre sur le devant de la scène plusieurs acteurs iconiques : Winona Ryder, Sean Astin, Paul Reiser, et bientôt Linda Hamilton dans la saison 5.

Mais ce ne sont pas les seules surprises que nous réserve la future saison de la série démarrée en 2016. Après onze ans d’absence, Frank Darabont revient pour réaliser deux épisodes.

Cette légende du cinéma a commencé sa carrière comme scénariste pour plusieurs films d’horreur dont Freddy 3 : Les Griffes du Cauchemar (1987), Le Blob (1988) ou encore La Mouche 2 (1989). Il est devenu réalisateur par la suite. On lui doit parmi les meilleures adaptations de Stephen King : Les Évadés (1994), La Ligne Verte (1999) et The Mist (2007). Il a également supervisé le développement de la première saison de la série The Walking Dead en 2010-2011.

L’intéressé a expliqué ce retour soudain par un amour particulier porté à Stranger Things : « Ce qui m’a vraiment tiré de ma retraite, c’est que mon épouse et moi aimons vraiment cette série. Le contenu actuel est tellement rempli de gens horribles qui font des choses horribles pour des raisons avides, mais ‘Stranger Things’ a tellement de cœur. Cette positivité est quelque chose dans laquelle je me suis vraiment reconnu. »

La dernière réalisation de Frank Darabont remonte à 2013, où il a mis en scène plusieurs épisodes de la série Mob City, relatant un conflit entre la police de Los Angeles et un groupe de gangsters dans les années 40.

Certains se demandent si ce retour est un événement unique ou s’il signe un retour durable. Voilà ce qu’il en dit : « Qui sait ? Le business ne m’a pas manqué, mais le fait d’être sur le plateau avec des gens créatifs m’a manqué… C’est peut-être fini, mais nous avons encore le temps. »

Il faudra cependant attendre un peu pour voir le résultat du retour de Frank Darabont. La saison 5 de Stranger Things, en cours de production, devrait sortir courant 2025.

Cette nouvelle saison est annoncée comme encore plus impressionnante que la saison 4, notamment par le producteur Shawn Levy : « Il n’y a aucun moyen d’être contigu à la saison 4 et de ne pas franchement augmenter l’échelle et la profondeur. Il s’agit d’une histoire cinématographique majeure que l’on nomme série télévisée. ‘Stranger Things 5’ est aussi ambitieuse que n’importe lequel des plus grands films que nous voyons. »

Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est pris, et même doublement pris, avec Frank Darabont derrière la caméra.

Florian Boulland