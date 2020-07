La quatrième saison de Stranger Things s’avère plus fournie que prévue avec neuf épisodes et une trame fin prête. La production interrompue par le confinement doit être relancée sous peu.

La série phare de Netflix surfant sur la nostalgie du répertoire fantastique des années 1980 fera son grand retour pour une quatrième saison confirmée depuis septembre 2019 et décalée par la pandémie, dont un premier teaser (qui spoile un important cliffhanger) a déjà été dévoilé en février dernier.

En attendant de retrouver Eleven, les Byers et la ville de Hawkins, une photo des scripts achevés a été publiée le 18 juin sur Twitter par les scénaristes du programme créé en 2016 par les frères Duffer. Au total, pour ceux qui s’amuseraient à les compter, on distingue neuf scripts différents empilés sur le cliché. Soit potentiellement une saison de neuf épisodes, à l’instar de la deuxième saison, au lieu des huit que comptaient les saisons 1 et 3, fait remarquer Collider.

Le site précise qu’en plus du nombre d’épisodes, le changement dans le processus d’écriture est de taille, car d’ordinaire, le producteur Shawn Levy dirige les épisodes de mi-saison, tandis que les frères Duffer achèvent d’écrire le reste des scripts à demi-terminés. Cette saison marque donc un tournant majeur puisque la trame est entièrement finalisée avant le début de la production, désormais proche du coup d’envoi. La différence se fera ressentir à l’écran, et augure sans doute un final décisif, pouvant correspondre à la fin de la série.

La densité de l’intrigue entrerait également en compte, puisque comme le révélait TVLine en octobre 2019, quatre nouveaux personnages seront introduits, dont trois adolescents et un adulte. La narration devrait donc s’attarder sur ces nouveaux venus, en plus de la trame principale compliquée par le sort de Jim Hopper, que l’on sait désormais retenu captif dans une base en Russie, et le retour des créatures de l’Upside Down.

La production est donc prête à reprendre et devrait laisser filtrer encore quelques indices sur son contenu avant sa diffusion.