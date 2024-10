Le cinéaste franco-grec oscarisé Costa-Gavras recevra un César d’Honneur pour l’édition anniversaire de cette grand-messe du cinéma français qui se déroulera le 28 février 2025.

À 91 ans, le cinéaste politique Costa-Gavras, de son vrai nom Konstantínos Gavras, se verra offrir de la part de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, un César d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière « riche, variée et profondément ancrée dans la réalité ». C’est un « appel à la réflexion », comme le souligne le communiqué de presse.

Le metteur en scène, né en 1933 en Grèce et exilé en France, est le « maître du thriller politique », un « nom indissociable du cinéma français [qui] a su transcender les frontières pour devenir l’un des cinéastes les plus influents de notre époque. »

Costa-Gavras a commencé à s’intéresser au cinéma à travers la Cinémathèque française à Paris, dont il est devenu plus tard Président. Il a ensuite intégré l’Institut des Hautes Études Cinématographiques où il a travaillé comme assistant pour plusieurs grands réalisateurs comme Jacques Demy ou Henri Verneuil.

Il débute en tant que metteur en scène en 1965, avec Compartiment Tueurs, adapté du livre homonyme, dont il a écrit lui-même le scénario. L’histoire raconte comment plusieurs passagers du compartiment d’un train Paris – Marseille sont assassinés.

C’est cependant en 1969 qu’il révèle tout son talent, grâce à son adaptation du roman Z de Vassilis Vassilikos, qui retrace l’assassinat du député grec de gauche Grigoris Lambrakis en 1963. Celui-ci a été orchestré par la police du pays et déguisé en accident.

Costa-Gavras dirige Jean-Louis Trintignant, Yves Montand et Jacques Perrin. Cela lui permet de dénoncer les problématiques qui ont mené à la dictature militaire en Grèce, de façon frontale, puisque le film commence par la phrase : « Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes n’est pas le fait du hasard. Elle est volontaire. »

L’œuvre est un succès mondial, remportant le prix du Jury au Festival de Cannes, ainsi que deux Oscars, celui du Meilleur Film Étranger et du meilleur Montage. À noter que ce long-métrage est le premier de l’histoire des Oscars à être nommé à la fois dans la catégorie du Meilleur Film Étranger et du Meilleur Film.

Costa-Gavras enchaîne les œuvres politiques, abordant notamment la Tchécoslovaquie dans L’Aveu (1970), l’Uruguay dans État de Siège (1972) ou encore la France de Vichy dans Section Spéciale (1975).

En 1982, il sort son deuxième grand succès, Missing, en langue anglaise, adapté une fois encore d’un roman. Le film aborde la disparition du journaliste américain Charles Horman lors du coup d’état d’Augusto Pinochet en 1973 au Chili. Le casting réunit Jack Lemmon et Sissy Spacek. Le long-métrage remporte la Palme d’Or à Cannes ainsi que l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Parmi ses autres œuvres notables, on cite Music Box (1989) sur une avocate (Jessica Lange) de Chicago défendant son père immigré hongrois, accusé d’avoir été un bourreau nazi durant la Seconde Guerre mondiale, Amen (2002) critiquant l’inaction du Vatican par rapport aux crimes de guerre nazis, ou encore Adults in the room (2019) s’intéressant à la crise économique en Grèce.

La dernière réalisation de Costa-Gavras, Le Dernier Souffle, avec Kad Merad et Denis Podalydès, a été diffusé dans le cadre du Festival de San Sebastian et devrait sortir par chez nous courant 2025.

Cette édition anniversaire des César se déroulera le 28 février 2025 sur la scène de l’Olympia à Paris et sera diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+.

Florian Boulland