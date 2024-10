Après Oppenheimer, le second long-métrage du réalisateur britannique en collaboration avec le studio Universal, est programmé sur les écrans en juillet 2026. Matt Damon est pressenti dans le rôle principal.

Après l’énorme succès d’Oppenheimer en 2023, qui a valu au cinéaste une pluie de récompenses dont ceux des meilleur film et réalisateur aux Oscars, mais aussi d’être reconnu au sein de la Federation of American Scientists, poursuit sa collaboration avec le studio Universal.

Rappelons brièvement que Nolan était un partenaire de longue date de Warner Bros (depuis Insomnia en 2002), mais dont les liens ont été rompus suite à Tenet et le conflit qui les opposait sur sa sortie en simultané sur la plateforme HBO Max et au cinéma.

Oppenheimer entre dans le top 3 de ses plus grands succès avec ses 975 millions de dollars de recettes. Le reste du classement est composé de The Dark Knight (1,003 milliards de dollars) et de The Dark Knight Rises (1,084 milliards de dollars). Tous ces films sont sortis pendant la période estivale.

Selon The Hollywood Reporter, son nouveau projet pourrait mettre en vedette Matt Damon dans le rôle principal. Ce serait pour ce dernier sa troisième collaboration avec Christopher Nolan après Oppenheimer et Interstellar. Il rejoindrait ainsi le club de ses acteurs fétiches qui ont travaillé sur au moins trois projets, à l’instar de Christian Bale (trilogie The Batman, Le Prestige) et Cillian Murphy (trilogie The Batman, Inception, Dunkerque et Oppenheimer).

Comme de coutume, celui qui a remporté le César d’honneur en 2024 sera également à l’écriture du scénario et à la production aux côtés de son épouse Emma Thomas avec leur société Syncopy.

Si pour l’heure, aucune information sur un potentiel pitch n’a été annoncé, Deadline laisse entendre que le tournage devrait démarrer début 2025, pour une sortie programmée le 17 juillet 2026.

Florian Rouaud