La 49e cérémonie des César, qui se déroulera le vendredi 23 février 2024 sur la scène de l’Olympia, décernera son César d’Honneur au réalisateur d’Oppenheimer, succédant à David Fincher.

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma fait de nouveau place à un autre grand cinéaste pour célébrer l’ensemble de son œuvre. Depuis ses débuts avec Following, Christopher Nolan voue une passion pour l’expérience cinématographique en salle.

De Memento à The Dark Knight, en passant par Inception, Le prestige, Dunkerque, Interstellar, ou encore Tenet, le réalisateur britannico-américain de 53 ans ne cesse de marquer l’histoire du cinéma et la pop culture. Ovationné pour ses films aux scénarios surprenants, il a posé très vite les bases de son cinéma entre ses personnages masculins torturés, une fin qui laisse en suspens, et surtout les frontières entre l’espace et le temps.

“Son dernier chef-d’œuvre, Oppenheimer, véritable phénomène mondial, a été acclamé par la critique et le public pour son esthétique visuelle révolutionnaire”, rappelle dans son communiqué l’Académie des César. Avec près d’un milliard de recettes mondiales, c’est ce dernier long-métrage qui pourrait lui permettre d’obtenir pour la première fois, l’Oscar du meilleur réalisateur. En attendant les États-Unis, ce sera sur la célèbre scène parisienne de l’Olympia que Nolan sera honoré pour son génie.

Et s’il connaît un succès triomphant, c’est également pour ses engagements dans les techniques du septième art. Férocement attaché à la pellicule, comme Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) ou Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), ce virtuose lutte pour la préservation du cinéma, et dédie une expérience inoubliable pour les spectateurs.

Cette année, l’Académie des César a également décidé d’honorer une autre personnalité, Agnès Jaoui. La réalisatrice et actrice recevra aussi le prestigieux trophée. À 59 ans, elle est l’artiste féminine ayant reçu le plus de récompenses (six statuettes) dans l’histoire des César.

Les nominations seront révélées mercredi 24 janvier 2024. Dans les pronostics, Anatomie d’une Chute de Justine Triet part favori. La cérémonie des César sera diffusée en clair et en direct le 23 février 2024, sur Canal+.

Clara Duboc