Universal Pictures a enfin diffusé officiellement les premières images du prochain film de Christopher Nolan, centré le physicien Oppenheimer et sa création de la bombe atomique, annoncé pour le 19 juillet 2023 en France.

Christopher Nolan continue de privilégier les salles de cinéma en dévoilant la bande-annonce de son prochain film Oppenheimer exclusivement avant le nouveau long-métrage de Jordan Peele, Nope, sorti aux États-Unis le week-end dernier.

C’est donc presque une semaine plus tard qu’Universal Pictures a mis en ligne les premières images du très attendu biopic sur le père de la bombe atomique. Celles-ci ne sont pour l’instant visible sur YouTube qu’à travers un direct qui diffuse la bande-annonce en boucle.

D’une durée d’une minute, ce premier teaser débute par la voix d’Emily Blunt, qui incarne la femme de Robert Oppenheimer, lui affirmant que le monde change et que son heure est venue. Alors qu’un décompte apparaît, c’est à Robert Downey Jr. de s’interroger sur la façon dont un homme aussi intelligent peut être autant aveugle.

Après des images d’explosions, Cillian Murphy apparaît enfin, en noir et blanc, coiffé de son chapeau, dans ce qui pourrait être son ranch situé au Nouveau-Mexique et près duquel le laboratoire du Projet Manhattan fut implanté. Sous les tapages crescendo d’une foule, le physicien se retrouve sous le feu des projecteurs comme celui qui a « ébranlé la Terre ».

Oppenheimer reviendra en effet sur la vie du scientifique, mais également sur les débats moraux et politiques qu’a engendrés son invention, une arme permettant aux Hommes de se retourner les uns contre les autres.

Ce film marquera le premier rôle principal de Cillian Murphy dans un long-métrage de Christopher Nolan, lui qui avait jusqu’à présent incarné des personnages secondaires dans Batman Begins, Inception ou encore Dunkerque.

« [Je me suis préparé en lisant] énormément », a déclaré l’acteur plus tôt dans l’année. « Je me suis intéressé à ce que [l’invention de la bombe atomique] a fait à l’individu. La mécanique, ce n’est pas vraiment pour moi – je n’ai pas la capacité intellectuelle de comprendre, mais ces personnages contradictoires sont fascinants. »

Oppenheimer sera également le premier film du réalisateur chez Universal Pictures, après son départ de Warner Bros. Il est attendu le 19 juillet 2023 en France.

Emilie Bollache