Après l’avalanche d’acteurs cinq étoiles officialisés dans sa distribution, c’est une première affiche puissante qui se dévoile pour le prochain film de Christopher Nolan, sur le père de la bombe atomique, attendu avec impatience le 19 juillet 2023.

C’est presque un an jour pour jour avant sa sortie dans les salles de cinéma que l’ambitieux film de Christopher Nolan diffuse une affiche laissant entrevoir la puissance de la bombe atomique et la figure de son inventeur au milieu de ce déferlement, les mains dans les poches et inconscient de l’arme de destruction massive qu’il vient de créer.

Actuellement en post-production chez Universal Pictures, la major qui a réussi à attirer le prolifique cinéaste après son départ de chez Warner Bros, Oppenheimer est attendu de pied ferme par les fans du réalisateur.

Selon The Film Stage, un premier teaser ne devrait pas tarder et serait déjà programmé en ouverture des séances pour Nope, le nouveau long-métrage de Jordan Peele, nouveau maître de l’horreur.

Pour rappel, Oppenheimer est basé sur le roman American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin qui revient sur la vie du scientifique, mais également sur les débats moraux et politiques qu’a engendrés son invention.

Cillian Murphy (Peaky Blinders) incarnera le physicien renié par son pays durant le maccarthysme, Emily Blunt (Sans un bruit) jouera son épouse et Florence Pugh (Black Widow), son amante. Matt Damon (Le Dernier Duel) interprétera le général qui le nomma à la tête du projet Manhattan et Robert Downey Jr. (Avengers Endgame) prêtera ses traits au directeur de la Commission de l’Énergie Atomique qui soupçonna Oppenheimer d’espionnage.

Benny Safdie (Uncut Gems), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Kenneth Branagh (Dunkerque), Dane DeHaan (Valerian et la Cité des Mille Planètes), Alden Ehrenreich (Solo), Jack Quaid (Scream), Michael Angarano (This Is Us), Dylan Arnold (Halloween Kills) et Josh Hartnett (Penny Dreadful) complètent ce casting de prestige.

Écrit et réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer est annoncé pour le 19 juillet 2023 dans les salles de cinéma françaises.

Emilie Bollache