Le casting d’Oppenheimer continue de s’agrandir avec l’ajout, cette fois, de Josh Hartnett qui prend place au sein d’une sélection d’acteurs déjà exaltante.

Le réalisateur britanno-américain ne cesse décidément pas de réunir des stars dans le cadre de son premier film avec Universal depuis sa séparation avec son studio de toujours, Warner Bros. C’est suite à un différend sur la distribution des films en streaming, et non au cinéma, durant la pandémie que Nolan a décidé de mettre les voiles. C’est donc Universal qui a récupéré son futur succès qui portera sur l’inventeur de la bombe atomique, Robert Oppenheimer.

Campé par Cillian Murphy (Peaky Blinders), ce physicien s’est vu renié par son pays durant le maccarthysme et sa chasse aux espions soviétiques. Autour de lui, Emily Blunt (Sans un bruit) incarnera son épouse ; Florence Pugh (Black Widow), son amante ; Matt Damon (Le Dernier Duel), le général qui le nommera à la tête du projet Manhattan ; Robert Downey Jr. (Avengers Endgame), le directeur de la Commission de l’Énergie Atomique ; Benny Safdie (Uncut Gems), le « père de la bombe à hydrogène » ; Rami Malek (Bohemian Rhapsody), un scientifique ; et, dernièrement, Josh Hartnett (Penny Dreadful) dont le rôle est, pour l’instant, encore inconnu.

Révélé dans Pearl Harbor de Michael Bay aux côtés de Ben Affleck et Kate Beckinsale, puis avec La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, Josh Hartnett devait auparavant tourner sous la direction de Christopher Nolan pour sa trilogie The Dark Knight. L’acteur aurait, en effet, dû endosser le costume du Chevalier noir avant que le réalisateur ne trouve Christian Bale mieux adapté au rôle. Néanmoins, son envie de travailler avec Hartnett a persisté puisqu’il est aujourd’hui intégré au casting cinq étoiles de son film.

Annoncé pour le 19 juillet 2023, Oppenheimer est basé sur le roman American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et Martin J. Sherwin qui s’attarde sur la vie du scientifique mais également sur les débats moraux et politiques qu’a engendrés son invention.

Emilie Bollache