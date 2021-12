Le prochain Christopher Nolan complète sa distribution impressionnante avec l’ajout de trois nouvelles têtes de plus en plus connues dans le paysage hollywoodien.

Après avoir confirmé la présence de Cillian Murphy dans le rôle principal, celle de Matt Damon, Emily Blunt et Robert Downey Jr., c’est maintenant à Florence Pugh, Rami Malek et Benny Safdie de rejoindre l’équipe de Christopher Nolan pour son film sur le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer.

Si le rôle de Rami Malek (Mr. Robot, Bohemian Rhapsody) n’a pas été explicité au-delà du fait qu’il s’agira d’un scientifique, The Hollywood Reporter a partagé ceux de ses collègues.

Florence Pugh prendra les traits de Jean Tatlock, une psychiatre américaine qui fait la rencontre d’Oppenheimer à l’Université de Stanford en 1936. Entretenant une liaison avec lui, elle initiera le physicien aux mouvements gauchistes, ce qui leur vaudra d’être tous les deux surveillés par le FBI à la suite du Projet Manhattan.

L’actrice britannique fait une percée à Hollywood depuis 2019 grâce à ses performances dans Midsommar d’Ari Aster (Hérédité) et Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig (Lady Bird) qui lui a valu une nomination aux Oscars. Elle a par la suite été introduite dans l’univers Marvel en jouant le rôle de Yelena Belova dans Black Widow et la nouvelle série Hawkeye sur Disney +.

Benny Safdie incarnera, quant à lui, Edward Teller, un physicien hongro-américain communément appelé « père de la bombe à hydrogène ». Plusieurs milliers de fois plus puissante que la bombe atomique d’Oppenheimer, elle n’a cependant jamais été utilisée en temps de guerre, étant considérée comme une arme de destruction massive. Participant au Projet Manhattan, Edward Teller trouve très vite ennuyeux de travailler sur une bombe moins efficace que la sienne si on lui donnait l’occasion de la développer. Fervent défenseur de sa « super bombe », Teller se mettra à dos une partie du monde scientifique, dont Oppenheimer.

Plus confidentiel en France, Benny Safdie s’est illustré avec son frère Joshua en tant que réalisateurs de films indépendants. Leurs films Lenny and the Kids, en 2009, et Good Time avec Robert Pattinson, en 2017, sont présentés au Festival de Cannes et reçoivent un bon accueil de la critique. C’est néanmoins en 2019 qu’ils sont vraiment remarqués avec Uncut Gems, sorti en exclusivité sur Netflix, produit par Martin Scorsese, et porté par Adam Sandler.

Apparu dans Pieces of a Woman, Benny Safdie est également au casting de la prochaine série Star Wars: Obi-Wan Kenobi, actuellement en production.

Revenant sur la création de la bombe atomique par Robert Oppenheimer, mais aussi sur son traitement par le gouvernement américain qui le soupçonnait d’espionnage, le film de Christopher Nolan est attendu pour le 19 juillet 2023 dans les salles françaises.

Emilie Bollache