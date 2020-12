Avec The Maid, Florence Pugh, l’actrice britannique de Young Lady, Midsommar et Little Women, devrait poursuivre son ascension hollywoodienne.

L’histoire de The Maid serait un mélange entre un polar classique d’Agatha Christie et le roman de Gail Honeyman, Eleanor Oliphant va très bien (Eleanor Oliphant Is Completely Fine), un examen psychologique de l’obsession romantique, de l’isolement et de la transformation.

Florence Pugh semble être le choix idoine. L’actrice de 24 ans interprétera non seulement le rôle principal mais agira également à la production de ce film, adapté du premier roman éponyme encore non publié de Nita Prose, dont Universal vient d’acquérir les droits, comme le rapporte Deadline.

L’intrigue, située au Regency Grand Hotel, se concentre sur le personnage de Molly (Florence Pugh), une femme de chambre qui profite de sa liberté d’accès aux chambres pour fouiller les objets personnels des clients et découvrir leurs secrets. Tout va bien jusqu’à ce qu’elle découvre le cadavre d’un riche client étendu sur son lit.

Ce polar qui n’est pas sans rappeler les intrigues du Cluedo explorera la lente chute de Molly dans les méandres meurtriers de son lieu de travail doré. Il sera produit par Josh McLaughlin et Chris Goldberg via leurs sociétés respectives Wink Pictures et Winterlight Pictures. L’autrice Nita Prose sera productrice exécutive.

Depuis son rôle dans Young Lady de William Oldroyd, qui lui a valu d’être consacrée meilleure actrice par les British Independent Film Awards, Florence Pugh enchaîne les films et les succès. En 2019, ses performances dans le film d’horreur Midsommar d’Ari Aster et dans l’adaptation originale des Quatre filles du docteur March, Little Women de Greta Gerwig ont séduit les critiques et le public.

Dans ses projets, elle rejoindra Scarlett Johansson dans le nouveau chapitre très attendu de Black Widow de Marvel, interprétant la sœur cadette de Johansson. Elle tourne actuellement Don’t Worry Darling de l’actrice-réalisatrice Olivia Wilde, aux côtés de Harry Styles et Chris Pine.

Odile Lefranc