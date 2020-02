Dans ce film distribué par Wild Bunch, la star de Millenium interprétera une femme qui, à peine sortie de cryogénisation, devra lutter pour sa survie.

La nouvelle fera saliver plus d’un cinéphile. Noomi Rapace va rejoindre la distribution d’O2, nouveau projet Wild Bunch piloté par Franck Khalfoun (Maniac) et dont la direction artistique et la production seront menées par Alexandre Aja (La Colline a des yeux, Crawl).

Selon Deadline, le scénario, écrit par Christie LeBlanc, semble rédigé pour l’interprète de Lisbeth Salander (Millenium) ; l’héroïne se réveille dans un module médical cryogénique. Seule, enfermée et amnésique, elle devra trouver la raison de sa présence dans ces lieux, et en sortir avant 90 minutes – le temps restant avant que sa réserve d’oxygène ne s’épuise.

Un pitch sur mesure pour l’actrice suédoise, connue pour camper des personnages traqués dans des univers SF dystopiques (Prometheus, Rupture, Seven Sisters). Toutefois, le site précise qu’Anne Hathaway était pressentie, avant que Noomi Rapace n’obtienne le rôle.

Le thriller devrait entrer en production cet été. Alexandre Aja se dit plus qu’enthousiaste à l’idée de porter à l’écran cette histoire : « C’est l’un des scénarios les plus convaincants que j’ai lu depuis des années – une expérience de survie pure avec un grand mystère. Même sans manquer d’oxygène, le suspense m’a tenu en haleine. », a déclaré le réalisateur.

La production sera assurée par Echo Lake, label également investi dans The Secrets We Keep, un autre thriller prévu pour 2020 et porté par Rapace ; l’histoire d’une rescapée juive du nazisme qui, après la fin de la guerre, emménage à New-York et rencontre un homme étrange qu’elle pense être un bourreau d’Auschwitz-Birkenau. Une énième intrigue un brin tendue pour celle dont le pseudonyme est hérité du nom désignant les oiseaux de proie en français. Surnom qu’elle avait choisi de concert avec son ex-mari, qui a vécu en France.

The Secrets We Keep et O2 n’ont pas encore de date de sortie précise.