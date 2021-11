Après avoir officialisé son acteur principal, en la personne de Cillian Murphy, Christopher Nolan agrandit la distribution de son prochain film annoncé pour juillet 2023.

Adapté de la biographie American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, paru en 2005 par Kai Bird et Martin J. Sherwin, le film reviendra sur l’homme qui a participé à la création de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale.

Emily Blunt incarnera Katherine « Kitty » Oppenheimer, la femme du physicien. Matt Damon jouera le Général Leslie Richard Groves, chef du projet Manhattan, nom de code pour désigner les recherches sur l’énergie atomique. Malgré les réticences des services de sécurité américains, il nommera Robert Oppenheimer directeur scientifique. Ce qui sera, par la suite, qualifié d’idée de génie.

Le personnage de Robert Downey Jr. qui nous permet de mieux cerner l’intrigue du film de Christopher Nolan. Celui-ci prêtera ses traits à Lewis Srauss, le directeur de la Commission de l’Énergie Atomique des États-Unis. Cet homme était en conflit direct avec le scientifique à cause de son opposition dans le déploiement des bombes thermodynamiques. Cela a entraîné une méfiance qui s’est accrue avec la montée du maccarthysme sur le territoire américain. Cette véritable chasse aux potentiels espions soviétiques a conduit Robert Oppenheimer devant une commission de sécurité en 1954 qui lui retira son accréditation.

Le prochain Nolan, programmé pour le 19 juillet 2023, ne devrait donc pas entièrement se concentrer sur la création de la bombe atomique mais bien sur le traitement de son inventeur par ses pairs, l’armée et le gouvernement américain dans son ensemble.

Dernièrement, Emily Blunt et Cillian Murphy se sont retrouvés à l’affiche de Sans un bruit 2, tandis que Matt Damon est encore dans les salles avec le dernier Ridley Scott, Le Dernier duel. Robert Downey Jr. est, quant à lui, pour l’instant sorti de l’univers Marvel après Avenger Endgame.

Emilie Bollache