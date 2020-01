La suite du film d’horreur de John Krasinki se dévoile dans un premier aperçu intense, avec le retour d’Emily Blunt dans le rôle d’Evelyn Abbott, qui tente d’échapper aux créatures atteintes de cécité.

Pour ceux que le premier volet de Sans un bruit (A Quiet Place) avait fait trembler, la seconde partie de l’œuvre horrifique de John Krasinski ne devrait pas faire retomber la tension. Puisque le trailer du nouveau film, révélé par Paramount ce 1er janvier 2020, annonce une suite encore plus fébrile, avec une Emily Blunt, désormais mère d’un nourrisson, traquée par les créatures aveugles et sensibles aux sons qui ont décimé la population terrestre et réduit le monde au silence.

Car depuis le premier chapitre sorti en 2018, la situation des êtres humains condamnés à errer dans ce monde post-apocalyptique où tout bruit peut s’avérer fatal, ne semble pas s’être améliorée.

Pour rappel, l’intrigue du précédent opus, située en 2020, suivait la famille Abbott, habituée à communiquer en langue des signes grâce à leur fille, Regan (Millicent Simmonds), atteinte de surdité. Ceux-ci tentaient de survivre après l’arrivée de créatures extraterrestres cuirassées, dévorant tout être vivant émettant le moindre son. Dans leur fuite, Lee, le père (joué par John Krasinki), se sacrifiait en attirant les prédateurs à lui pour sauver sa femme et ses enfants.

La bande-annonce fait entendre les cris stridents des créatures, et montre Evelyn (Emily Blunt) et ses enfants pourchassés, tandis qu’ils transportent le peu de biens qu’ils possèdent. Défi supplémentaire, le nouveau-né doit être mis à l’abri et ne peut retenir ses pleurs, ce qui devrait donner du fil à retordre aux trois survivants, qui trouveront vraisemblablement quelques alliés et de nouveaux ennemis – dont Cillian Murphy dans un mystérieux rôle – sur leur route.

De quoi attendre avec impatience la sortie du film le 18 mars prochain, distribué par Paramount Pictures.