Le cinéaste a un nouveau scénario centré sur l’histoire d’une des armes les plus destructrices jamais inventées et serait en quête d’un studio.

Après Tenet, Christopher Nolan est en préparation de son nouveau long métrage basé sur le personnage de J. Robert Oppenheimer et de son rôle dans l’invention de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale.

Selon Collider, il est à la recherche d’un studio autre que Warner Bros pour porter ce nouveau projet alors que la major a produit tous ses précédents films. Le réalisateur a toujours été un fervent défenseur des salles de cinéma et a fait partie des signataires à l’origine d’une pétition visant à alerter sur la situation des exploitants au Royaume-Uni.

Il n’avait en effet pas hésité à montrer son mécontentement lorsque WarnerMedia a annoncé que les films supposés sortir en 2021 seraient diffusés sur HBOMax en même temps que leur sortie en salle sans même avertir les réalisateurs ni les partenaires financiers. Cela mettrait en péril une relation débutée il y a vingt ans avec Insomnia sorti en 2002.

Si on en sait encore peu sur ce nouveau projet, Cillian Murphy serait pressenti au casting, peut-être pour incarner J. Robert Oppenheimer, le scientifique inventeur de la bombe atomique, mais rien n’est moins sûr. Pour mémoire, cette invention a été testée pour la première fois le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau Mexique, aux États-Unis. Les Américains ont ensuite programmé les attaques de Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945. Les bombes « Little Boy » et « Fat Man » ont fait un véritable carnage en amenant le nombre de victimes à 250 000.

Cillian Murphy et Christopher Nolan marqueraient ainsi leurs retrouvailles après Inception, la trilogie Batman, qui s’est terminée avec The Dark Knight Rises, et plus récemment Dunkerque.

Aucune date ni aucun titre n’ont encore été révélés. Au mois de juillet, le responsable des films originaux chez Netflix, Scott Stuber, avait annoncé qu’il ferait « tout ce qu’il peut » pour que ce projet rejoigne la plateforme de streaming. Mais Nolan n’est pas sûr que cette option se réalise sans une sortie en salle.

Pour l’heure, Sony, Universal et Paramount se portent candidats pour conduire le projet alors que Nolan est toujours en discussion avec Warner Bros. Affaire à suivre.

Meryem Outalbali