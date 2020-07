Effacé des calendriers de Warner Bros alors que la pandémie de Coronavirus bat encore son plein aux États-Unis, Tenet, le blockbuster providentiel de Christopher Nolan tant attendu sortira bien en août dans plusieurs pays, puis en septembre sur le sol américain.

Les rumeurs se confirment. Alors que l’on croyait enterré tout espoir de pouvoir découvrir le nouvel opus de Christopher Nolan au cinéma cet été, Tenet refait surface, avec John David Washington et Robert Pattinson. Une belle surprise pour les exploitants européens semble se profiler, tandis que les petites salles se désolent, et que Le Grand Rex a annoncé ce 27 juillet fermer ses portes temporairement faute de public.

Selon Variety, le studio envisagerait de sortir le film dans un premier temps à l’étranger dans plusieurs lieux choisis en Europe : « Des exploitants de salles anglais, français et espagnols ont été contactés pour se préparer à une sortie le 27, 27 ou 28 août », écrit le magazine.

Les Anglais, Français et Espagnols, mais aussi l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Japon, le Corée et la Russie pourront donc certainement voir le blockbuster fin août, avant les Américains. Le cas de la Chine, qui prohibe les projections trop longues, reste à déterminer.

Toutefois, Variety précise que ces dates sont provisoires et soumises à l’évolution de la situation sanitaire dans les pays ciblés pour accueillir le long-métrage qui devrait dépasser les deux heures, et livrer un spectacle de grande envergure. Une sortie outre-Atlantique est également envisagée dans un second temps à la rentrée pour la Fête du Travail nationale.

Cette annonce intervient quatre jours après que le film a été retiré de la grille de sorties du studio et les sorties d’Avatar 2, 3, 4 et 5 repoussées d’un à deux ans. Dans l’attente, chacun retient son souffle, tout reste à confirmer.