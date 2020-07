Il faudra encore s’armer de patience pour découvrir Tenet, le prochain Christopher Nolan. Warner Bros a annoncé le report du film initialement prévu en août.

Cela devait arriver. Tenet, le très attendu nouvel opus de Christopher Nolan annoncé pour le 12 août prochain est encore reporté. Un énième contretemps dû à la pandémie de Covid-19, sauf que cette fois, Warner Bros n’a pas prévu de nouvelle date de sortie. Une grande déception pour les fans du réalisateur d’Inception qui se faisaient une joie, après le confinement et deux impressionnants trailers, de découvrir le film en salles dès cet été.

Comme le souligne Variety, cette décision du studio, conséquence du rebond de la pandémie aux États-Unis et en Chine, les deux plus gros acteurs du marché en termes d’exploitation, n’a rien d’étonnant. Le blockbuster avait déjà subi un premier report du 17 au 31 juillet. Alors que le virus gagne du terrain en Amérique du Nord, la Chine ne peut diffuser des films de plus de 2h30 en raison de mesures restrictives. Des circonstances qui compromettent l’accueil du long-métrage porté par John David Washington et Robert Pattinson.

Toutefois, indique encore le magazine, la grosse production pourrait amasser une belle recette en Europe et dans le reste de l’Asie, où la plupart des cinémas ont rouvert et sont en attente de gros titres. Mais à en croire le média, un déploiement échelonné aurait des chances d’augmenter les risques de piratage et de ruiner la sortie mondiale. Il est donc exclu que les Européens puissent bénéficier du métrage spectaculaire de Nolan avant les Américains, bien que 50% des recettes des précédents opus du cinéaste proviennent de l’étranger, précise Variety.

Malgré son retard et sa disparition du calendrier des sorties de Warner, Tenet pourrait bien faire son entrée dans les prochains mois. Le distributeur américain et son patron Toby Emmerich, a tenu à rassurer les spectateurs : « Nous partagerons bientôt une nouvelle date de sortie en 2020 pour « Tenet », le long métrage original et époustouflant de Christopher Nolan. […] Tout au long de ce processus, nous nous sommes donné pour objectif d’assurer les meilleures chances de succès pour nos films, tout en étant prêts à soutenir nos salles partenaires avec du nouveau contenu dès qu’ils pourraient rouvrir en toute sécurité. », a déclaré ce dernier.

En complément à cette mauvaise nouvelle, Warner a également annoncé un autre changement dans sa grille de sorties, le report de Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable, prévu pour septembre 2020 et repoussé en juin 2021. Des bouleversements qui pourraient toucher les deux autres gros opus du studio, Wonder Woman 1984, toujours fixé en octobre prochain et Dune de Denis Villeneuve, qui doit faire son entrée le 23 décembre prochain.