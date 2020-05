Le prochain thriller de Christopher Nolan se dévoile davantage dans une bande-annonce qui révèle une part de son mystère déroutant.

C’est l’un des films les plus attendus de 2020. Tenet, le nouveau long-métrage ambitieux de Christopher Nolan devrait faire son entrée le 17 juillet prochain dans les salles obscures. La pandémie rendant cette date estivale plus qu’incertaine, le second trailer sorti ce 21 mai brouille davantage les pistes en indiquant une sortie « à venir », présageant d’un report probable du thriller par Warner Bros.

Toutefois, ce nouvel aperçu confirme les attentes des nombreux fans du réalisateur d’Inception et d’Interstellar, qui se plaît à jouer avec les règles de la physique.

Dans la foulée de la première bande-annonce dévoilée en décembre dernier, Tenet se révèle être une nouvelle distorsion de la réalité et du temps. Et comme le supposaient les plus observateurs en voyant défiler l’action à rebours, le trailer de mai lève le voile sur le principe au cœur du film : il s’agira bien d’une intrigue en rapport avec l’avenir.

Mais à défaut du traditionnel voyage dans le temps, Nolan opte pour un scénario moins éculé, à savoir l’inversion temporelle, qui permettra aux protagonistes de modifier les événements à l’origine d’une troisième guerre mondiale.

Une course contre la montre, inversée donc, qui réserve son lot de sueurs froides et d’action grandiloquente, dont un Boeing projeté dans un entrepôt, ou un duel à contresens sur l’autoroute. La bande organisée exécutant un plan périlleux, ainsi que le thème composé par Ludwig Göransson font écho à Inception, ce qui indique que Tenet se situera probablement dans la même veine nolanienne que le blockbuster porté par Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard.

Le tout tourné dans sept pays, pour un budget pharamineux de plus de 200 millions de dollars, avec un casting composé d’habitués du cinéaste – on retrouve Michael Caine (la trilogie Batman) et Kenneth Brannagh (Dunkerque) – et de nouvelles têtes bien connues – John David Washington (BlackKklansman) incarne le héros aux côtés de Robert Pattinson et de Clémence Poésy, duo d’Harry Potter et la Coupe de feu reformé pour l’occasion. Elizabeth Debicki (Les Gardiens de la Galaxie 2) et Aaron Taylor Johnson (Kick-Ass) complètent la distribution.

Avec 80% de salles ouvertes dans le monde nécessaires à la sortie du long-métrage, son arrivée en juillet semble déjà compromise, comme le rappelle Deadline. Toutefois, la rentabilité quasi-assurée du film devrait lui garantir une entrée fracassante au box-office quelque soit sa nouvelle date fixée.