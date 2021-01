Le réalisateur Christopher Nolan poursuit son combat pour protéger les salles de cinéma contre la politique des studios. Un engagement qui le pousserait à divorcer de Warner Bros.

Christopher Nolan est désormais le grand défenseur des salles de cinéma, qu’il soutient fermement durant la crise entraînée par la pandémie.

Récemment, il faisait partie de la quarantaine de signataires qui ont adressé une pétition au chancelier britannique Rishi Sunak, aux côtés d’autres grands noms, tels que Steve McQueen, Ridley Scott ou Jude Law. Un texte interpellant le gouvernement sur la situation désastreuse des exploitants au Royaume-Uni. « Nous reconnaissons le soutien que le gouvernement a déjà été en mesure de fournir (…) mais nous craignons que cela ne suffise pas, alors que les problèmes s’aggravent pour tout ces exploitants qui n’ont pas pu avoir accès à des aides sur mesures. » Le marché local aurait en effet connu une chute de 76% de ses recettes, précise Deadline.

Dans ce contexte, on conçoit que le réalisateur se soit senti profondément trahi par la décision de son studio favori, la Warner. On se souvient qu’il s’agissait de diffuser les grosses sorties simultanément en salle et sur la plateforme HBO Max. Nolan fut l’un des premiers à s’insurger contre cette politique.

Il semble que sa rancoeur ne se soit pas atténuée. En pleine campagne de promotion pour la sortie de Tenet, en Blu-ray et DVD, il a confirmé sa position à plusieurs reprises. Par exemple lors de cette interview à USA Today : « Tout le monde dans le business sait qu’à long terme, les gens voudront revenir au cinéma pour voir des films. (…) La question n’est pas de savoir si les salles vont survivre. La question est : quel studio va survivre ? ».

Bref, Nolan ne s’entend plus avec le studio auquel il était resté fidèle depuis près de vingt ans. Aussi, un divorce est à prévoir. Un rapport du Wall Street Journal confirme qu’il est « peu probable » que l’auteur travaille à nouveau avec la Warner. Si cela se confirme, il s’agirait d’une grande perte pour le studio, qui table beaucoup sur les performances du réalisateur au box-office. Depuis Insomnia, la compagnie a distribué ou produit tout ses films. Ensemble, ils ont marqué les deux dernières décennies en réinventant le cinéma à grand spectacle avec des œuvres telles que The Dark Knight, Interstellar ou Dunkerque.

Une séparation qui signerait donc la fin de toute une époque.

Raphaël Mussard