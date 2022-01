Synopsis : Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

♥♥♥♥ ♥

Alors que la mode des « legacyquels » commence à sérieusement mal vieillir, comme le soulignait de manière très acide le nouveau Matrix : Resurrections, la voilà qui se frotte à la franchise la plus avide de commentaire meta : Scream, cinquième opus qui affiche sa volonté de revenir aux origines de la saga en omettant le numéro de son épisode. Initiée en 1996 par Wes Craven, à un moment où l’horreur au cinéma vivotait via des suites plus qu’oubliables, cette saga est venue joyeusement déconstruire les codes du slasher. Avec l’introduction dans son propre univers de la franchise Stab, décalque fictionné de Scream, les suites de la saga en arrivaient même à porter un discours sur leur propre nature de suite. Le quatrième opus, sorti onze ans après le troisième, essayait déjà de jouer le rôle du film d’héritage, de passer le flambeau du casting original à une nouvelle génération d’acteurs. Mais la maladresse de son discours sur la société du spectacle, qui était déjà daté lors de sa sortie, posait beaucoup de questions sur la pertinence d’un cinquième épisode. Dans tous les cas, ce premier opus sans Wes Craven (décédé en 2015) a bien conscience que le temps a passé depuis 2011, et que, dans le cinéma d’horreur, les lignes ont beaucoup bougé. La fameuse « elevated horror » de Jordan Peele et Ari Aster est passée par là, et quand le premier film arrivait en vraie résurrection du genre, ce cinquième volet semble bien conscient qu’il fait office de vétéran. Il assume de fait, dans son discours méta toujours aussi explicitement exposé, sa volonté de rester sur ses acquis.

Scream demeure un slasher, qui met en scène une bande d’ados qui se font massacrer l’un après l’autre, et dans laquelle un nerd de cinéma horrifique explicite les codes du film dans lesquels ils se trouvent. On retrouve le trio Neve Campbell – Courteney Cox – David Arquette, en soutien effacé à l’intrigue menée surtout par un casting de jeunes premiers issus, comme leurs aînés à l’époque, de la série : Melissa Barrera, habituée des telenovelas mexicaines, ainsi que Mikey Madison (Better Things), Jack Quaid (Vinyl), Dylan Minette (13 Reasons Why), Mason Gooding (Love), ou encore Jasmin Brown (The Leftovers).

Les plus audacieux auraient pu rêver d’un virage complet de Scream en direction de l’« elevated horror », virage auquel les réalisateurs de Wedding Nightmare préfèrent une fidélité à toute épreuve aux codes originels du genre du slasher. Mais leur image prend néanmoins la mesure de la maturité qui est attendue dans la réalisation de l’horreur au cinéma depuis le retour des auteurs sur le devant de cette scène. Dans Scream 2022, la mort est beaucoup moins édulcorée que dans ses prédécesseurs. Sans être spécialement plus gore, elle est montrée comme beaucoup plus organique, plus choquante.

Si les rires demeurent présents dans la salle, la tension est beaucoup plus forte que dans les opus précédents. D’autant plus que, comme le film l’explique encore lui-même, des choix forts sont faits sur les personnes sur lesquelles s’abat le redoutable couteau de Ghostface. La mort d’un des personnages iconiques vient même redonner une intensité tragique à une série de péripéties qui relevaient plus du divertissement fun à la Die Hard.

Dans la lignée du premier volet, qui abordait l’impact de la violence au cinéma sur la jeunesse, ainsi que du quatrième volet, qui traitait, non sans maladresse, de l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse, ce cinquième opus porte lui aussi un discours sur le rapport de la société au spectacle. En l’occurrence, le discours, dans la même logique que Matrix : Resurrections, porte ici sur les demandes de plus en plus pesantes des communautés de fans.

Les grands méchants du film ne sont ni plus ni moins que des caricatures de fans toxiques, qui exigent de voir tous leurs désirs accomplis par les réalisateurs, ceux de Stab 8, en l’occurrence. Les plus antipathiques au film pourront y voir une certaine hypocrisie des réalisateurs de ce nouveau Scream, qui tentent bien moins que ce qu’ils font espérer à leurs personnages. De l’autre côté, on pourra saluer la volonté jusqu’au-boutiste des réalisateurs de perpétuer l’exercice de style de Wes Craven, ne serait-ce que pour l’hommage.

Incontestablement, tout le monde s’accordera à remarquer la fidélité ultime à son principe de cette franchise, qui n’a peut-être pas encore connu sa suite de trop.

Théotime Roux