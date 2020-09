Paramount officialise le retour de l’actrice Neve Campbell dans son rôle emblématique de Sidney Prescott pour le prochain opus de la saga horrifique, attendu pour 2022.

Après Courteney Cox et David Arquette, c’est au tour de Neve Campbell de rejoindre le casting de Scream.

Relayé par Deadline puis annoncé sur Instagram par la comédienne elle-même, Neve Campbell réendossera bien son personnage iconique de Sidney Prescott dans le cinquième film de la série, aux côtés des deux personnages emblématiques, Dewey Riley et Gale Weathers-Riley, reformant ainsi le trio mythique des premiers volets.

La star de House of cards des saisons 4 et 5, d’abord sceptique quant au lancement d’un nouveau chapitre sans Wes Craven, s’est finalement laissée convaincre par les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, spécialistes du genre horrifique, qui succéderont au cinéaste pour la réalisation du nouveau long-métrage. Elle fera son retour Woodsboro !

L’écriture du scénario sera assurée par Guy Busick et James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man, Zodiac), également producteur aux côtés de Paul Neinstein, William Sherak et Kevin Williamson, le scénariste orignal de la franchise.

Pour le moment, nous savons seulement que le film suivra une femme – probablement Neve Campbell – retournant dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crime vicieux.

L’acteur Dylan Minnette, connu pour son rôle dans la série Netflix 13 Reasons Why, fera également partie de la distribution, tout comme la jeune Jenna Ortega (You) et Jack Quaid (The boys). Aucune information n’a cependant été dévoilée sur les rôles qu’ils incarneront. Le tournage aura lieu à Wilmington, en Caroline du Nord.

Pour rappel, le premier opus de Scream a vu le jour en 1996, sous la direction du maître de l’horreur. L’intrigue tournait autour d’un tueur en série, caché sous un costume de fantôme et armé d’un couteau (ce qui lui vaudra plus tard le nom de Ghostface), qui sévit dans une petite ville américaine et visant principalement Sidney Prescott, une jeune lycéenne, et ses proches. Le film a ensuite donné lieu à trois suites, respectivement sorties en 1997, 2000 et 2011.

La saga, connue pour parodier les codes de des films d’épouvante en mêlant les genres de la comédie et de l’humour noir, est depuis devenue l’un des slashers les plus emblématiques du cinéma d’horreur et a marqué toute une génération, engrangeant plus de 600 millions de dollars de recettes dans le monde.

Il faudra attendre le 14 janvier 2022 pour voir le trio mythique affronter Ghostface et découvrir Scream 5 sur nos écrans.

Olivia Daëron-Precy