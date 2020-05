La star de la franchise horrifique serait en négociations pour revenir dans le prochain volet, présenté comme un reboot par ses réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Ready or Not).

En 1996, Wes Craven lançait l’un des slashers les plus connus du cinéma d’horreur avec Scream, l’histoire de Sidney Prescott (Neve Campbell), lycéenne tourmentée par les rumeurs entourant la mort de sa mère, devenue la cible d’un mystérieux tueur en série masqué.

Ce premier opus signait le début d’une série de quatre films, – dont le dernier est sorti en 2011 – emblématiques de la veine méta-horrifique, qui parodie les codes de l’épouvante en les mêlant à une touche d’humour noire débridée. Les scénarios de la saga étant similaires ont été tournés en dérision à leur tour par la franchise comique Scary Movie.

Bien que l’interprète de Sidney a déclaré dans une interview accordée à People – depuis supprimée de YouTube – qu’un nouveau Scream sans Wes Craven aux commandes la rendait septique quant au résultat, cette dernière, notamment aperçue dans la saison 5 de House of Cards, semble avoir changé d’avis.

C’est ce que laissent entendre ses confidences faites en interview à Rotten Tomatoes : « Le timing est un peu difficile à cause du Covid. […] On a commencé à discuter il y a peut-être un mois et demi, donc ça va prendre du temps pour comprendre comment ça va se passer… Nous négocions, alors nous verrons. », explique l’actrice relayée par Entertainment.

Ce qui aurait fait revenir la comédienne sur sa décision est une lettre écrite par les deux cinéastes à la tête du projet, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, réalisateurs du film d’horreur Ready or Not (Wedding Nightmare). Un courrier dans lequel les deux hommes exprimaient leur admiration pour l’actrice, qu’ils décrivent comme leur source d’inspiration : « Ça signifiait beaucoup pour moi », confie-t-elle, espérant pouvoir s’entendre avec le duo afin de faire son retour dans la peau de Sidney.

Une aussi belle réussite que le récent Halloween porté par le retour de Jamie Lee Curtis ? La réponse devra se faire attendre, car la sortie de Scream 5 est encore fixée à 2021.