Le réalisateur de Spider-Man : No Way Home a rejoint l’équipe créative en charge de relancer la franchise d’horreur de New Line commencée en 2000.

Sobrement intitulée Destination Finale 6, la relance de la saga provient d’une idée originale de Jon Watts à partir de laquelle Lori Evans Taylor (Wicked Wicked Games) et Guy Busick écriront le scénario. Ce dernier s’est notamment illustré comme scénariste pour le duo de cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett qui s’est fait une place à Hollywood grâce à Wedding Nightmare, qui avait créé la surprise, et le dernier Scream, confié suite au décès de Wes Craven. De quoi relancer la franchise Destination Finale dont les derniers épisodes étaient plus tombés dans l’humour nanar que l’horreur.

Véritable succès des années 2000, le premier film, réalisé par James Wong (X-Files, American Horreur Story), racontait comment un adolescent tentait de sauver ses camarades de classe d’un crash d’avion, suite à une prémonition. Contrariée, la mort revenait chercher un par un ceux qu’elle aurait dû accueillir auparavant.

Avec un budget de seulement 23 millions de dollars, Destination Finale, premier du nom, en rapporta 112 millions. La saga dans son ensemble récolta près de 700 millions de dollars, la plaçant parmi les franchises les plus prolifiques de New Line, derrière Conjuring et Ça.

Avec son principe permettant de changer de contexte et de personnages au gré des films, Destination Finale devint rapidement populaire mais souffrit d’un scénario créatif seulement dans la mise en scène sanglante de ses morts. Là où le premier opus imposait une enquête et une atmosphère pesante d’adolescents face à une force surnaturelle inarrêtable, les suites ont vite abandonné cette ambition afin de se tourner vers un divertissement répétitif où la peur n’a plus sa place.

Avec Evans et Busick à l’écriture, cette relance peut espérer se voir insuffler une intelligence depuis longtemps absente. Aux côtés de Jon Watts, Craig Perry et Sheila Hanahan Taylor, producteurs des premiers opus, feront leur retour.

Si pour l’instant aucune autre information n’a été dévoilée, The Hollywood Reporter confirme cependant sa distribution en exclusivité sur la plateforme de streaming HBO Max.

Emilie Bollache